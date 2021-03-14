В Армении задержаны около 180 военных, 500 человек привлечены к ответственности

В Армении на сегодняшний день возбуждено около 1 500 уголовных дел, связанных с Карабахской войной, которые расследуются в подразделениях Главного следственного управления Следственного комитета РА, в которых участвуют более 12 500 человек

В Армении на сегодняшний день возбуждено около 1 500 уголовных дел, связанных с Карабахской войной, которые расследуются в подразделениях Главного следственного управления Следственного комитета РА, в которых участвуют более 12 500 человек.

Как передает Report, об этом пишет газета "Жоховурд".

Изданию стало известно о том, что по указанным уголовным делам задержаны около 180 военнослужащих, более 500 человек привлечены к ответственности. К уголовной ответственности привлечены двенадцать командиров, в том числе два высокопоставленных офицера.