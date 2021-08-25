В Агдаме состоится международная конференция

Продолжается прием статей и тезисов Международной научно-практической конференции "Строительство новой экономики в Карабахе: импульсы развития из Агдама"

Продолжается прием статей и тезисов Международной научно-практической конференции "Строительство новой экономики в Карабахе: импульсы развития из Агдама".

Об этом Report сообщили в "Фонде Возрождения Карабаха".

Прием статей и тезисов завершится 10 сентября.

Специальное представительство президента Азербайджанской Республики в Агдамском районе, Министерство экономики Азербайджанской Республики, Фонд возрождения Карабаха и Институт экономики Национальной Академии Наук Азербайджана 16-17 сентября 2021 года проведут научно-практическую конференцию "Строительство новой экономики в Карабахе: импульсы развития из Агдама". Пленарное заседание Конференции пройдет в Агдаме, остальные - в онлайн режиме.

На Конференции предполагаются обсуждения по следующим направлениям:

- Формирование новой экономики в Агдаме: экономический потенциал, приоритеты, ожидания;

- Природные ресурсы и потенциал «зеленой энергии» Агдама и Карабаха в целом;

- Баланс между традиционными и нетрадиционными секторами экономики в Карабахе;

- Возвращение вынужденных переселенцев в Агдам и другие районы Карабаха.