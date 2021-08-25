О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Агдаме состоится международная конференция

В Агдаме состоится международная конференция Продолжается прием статей и тезисов Международной научно-практической конференции "Строительство новой экономики в Карабахе: импульсы развития из Агдама"
Карабах
25 августа 2021 г. 16:39
В Агдаме состоится международная конференция

Продолжается прием статей и тезисов Международной научно-практической конференции "Строительство новой экономики в Карабахе: импульсы развития из Агдама".

Об этом Report сообщили в "Фонде Возрождения Карабаха".

Прием статей и тезисов завершится 10 сентября.

Специальное представительство президента Азербайджанской Республики в Агдамском районе, Министерство экономики Азербайджанской Республики, Фонд возрождения Карабаха и Институт экономики Национальной Академии Наук Азербайджана 16-17 сентября 2021 года проведут научно-практическую конференцию "Строительство новой экономики в Карабахе: импульсы развития из Агдама". Пленарное заседание Конференции пройдет в Агдаме, остальные - в онлайн режиме.

На Конференции предполагаются обсуждения по следующим направлениям:
- Формирование новой экономики в Агдаме: экономический потенциал, приоритеты, ожидания;
- Природные ресурсы и потенциал «зеленой энергии» Агдама и Карабаха в целом;
- Баланс между традиционными и нетрадиционными секторами экономики в Карабахе;
- Возвращение вынужденных переселенцев в Агдам и другие районы Карабаха.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Ağdamda beynəlxalq konfrans keçiriləcək

Самое читаемое

Тысячи работников сферы образования в Азербайджане получили справку против вакцины от COVID-19
Тысячи работников сферы образования в Азербайджане получили справку против вакцины от COVID-19
19 августа 2021 г. 19:24
Сегодня день Ашура
Сегодня день Ашура
19 августа 2021 г. 00:00
Лига конференций: Нефтчи сыграл вничью с Маккаби
ФотоЛига конференций: "Нефтчи" сыграл вничью с "Маккаби"
19 августа 2021 г. 22:53
В Азербайджане 138 тыс. учителей вакцинированы от COVID-19
В Азербайджане 138 тыс. учителей вакцинированы от COVID-19
19 августа 2021 г. 15:20
Арестован зять народного артиста Алима Гасымова 
Арестован зять народного артиста Алима Гасымова 
24 августа 2021 г. 15:48
Шахмар Мовсумов: 15 сентября планируется возобновление очных занятий в школах
Шахмар Мовсумов: 15 сентября планируется возобновление очных занятий в школах
20 августа 2021 г. 11:59
Карабах одержал победу над Абердином
Фото"Карабах" одержал победу над "Абердином"
19 августа 2021 г. 22:05
Оглашено число заразившихся COVID-19 в Азербайджане за сутки
Оглашено число заразившихся COVID-19 в Азербайджане за сутки
23 августа 2021 г. 19:58
Названа причина роста числа случаев заражения коронавирусом в Азербайджане
Названа причина роста числа случаев заражения коронавирусом в Азербайджане
22 августа 2021 г. 21:59
Российский эксперт: Зангезурский коридор позволит улучшить логистику на Южном Кавказе
Российский эксперт: Зангезурский коридор позволит улучшить логистику на Южном Кавказе
19 августа 2021 г. 11:35

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi