Украинский эксперт: Содеянное Арменией должно рассматриваться в международных судебных инстанциях

Армянская сторона, прикрывалась тем, что пыталась нанести удары на некие военные объекты, пошла на преступление именно против гражданского населения.

Армянская сторона прикрывалась тем, что пыталась нанести удары по неким военным объектам, и пошла на преступление именно против гражданского населения.

Как передает Report, об этом заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Украины Александр Коваленко, комментируя нанесенные Арменией разрушения в городе Гянджа в ходе Отечественной войны.

По его словам, это безусловно является преступлением против человечности, которая была обусловлена ситуацией, складывающейся на фронте.

"На мой взгляд это должно быть наказуемо, причем это дело должно рассматриваться непосредственно в международных судебных инстанциях", - добавил Коваленко.