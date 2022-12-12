О нас

Участник акции в Карабахе: Требуем создания условий для проведения мониторинга

Участник акции в Карабахе: Требуем создания условий для проведения мониторинга "Мы требуем, чтобы были созданы условия для проведения мониторинга незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент, и связанных с этим экологических последств
Карабах
12 декабря 2022 г. 11:40
Участник акции в Карабахе: Требуем создания условий для проведения мониторинга

"Мы требуем, чтобы были созданы условия для проведения мониторинга незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент, и связанных с этим экологических последствий."

Об этом Report сказала активист неправительственной организации (НПО) по охране природы Замина Заманова, один из участников акции протеста, которая проходит в эти минуты в Шуше на участке автодороги, находящейся под временным контролем российских миротворцев.

Заманова отметила, что миротворцы обязаны пресекать все действия армян на территории Азербайджана, наносящие вред окружающей среде.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке NGO activist: Our goal is to get opportunity for monitoring
Версия на азербайджанском языке Aksiya iştirakçısı: “Məqsədimiz monitorinq keçirilməsinə imkan yaradılmasına nail olmaqdır”

Другие новости из категории

Азербайджанские активисты пригласили карабахских армян присоединиться к акции протеста
Азербайджанские активисты пригласили карабахских армян присоединиться к акции протеста
12 декабря 2022 г. 11:57
Российские миротворцы повредили автомобиль информагентства Report
ФотоРоссийские миротворцы повредили автомобиль информагентства Report
12 декабря 2022 г. 11:48
Акция протеста экоактивистов в Карабахе продолжается, миротворцы стягивают силы на территорию
ФотоАкция протеста экоактивистов в Карабахе продолжается, миротворцы стягивают силы на территорию
12 декабря 2022 г. 11:15
В очередной раз не состоялся мониторинг Азербайджана на территории размещения российских миротворцев
В очередной раз не состоялся мониторинг Азербайджана на территории размещения российских миротворцев
11 декабря 2022 г. 01:11
Азербайджанский мониторинг на территории временного размещения российских миротворцев не состоялся в результате провокации
Азербайджанский мониторинг на территории временного размещения российских миротворцев не состоялся в результате провокации
10 декабря 2022 г. 20:24
Айгюн Аттар: ЮНЕСКО закрывала глаза на зверства армян в Карабахе
Айгюн Аттар: ЮНЕСКО закрывала глаза на зверства армян в Карабахе
8 декабря 2022 г. 14:19
Карабулут: Армения должна выплатить Азербайджану 1 трлн долларов
Карабулут: Армения должна выплатить Азербайджану 1 трлн долларов
8 декабря 2022 г. 13:42
Украинский эксперт: Армения должна выполнять законные требования Азербайджана
Украинский эксперт: Армения должна выполнять законные требования Азербайджана
8 декабря 2022 г. 10:46
Али Ахмедов: Требовать справедливости от ЮНЕСКО- право Азербайджана
Али Ахмедов: Требовать справедливости от ЮНЕСКО- право Азербайджана
8 декабря 2022 г. 09:29
Встреча представителей госструктур Азербайджана с миротворцами в Ходжалы прошла конструктивно
Встреча представителей госструктур Азербайджана с миротворцами в Ходжалы прошла конструктивно
7 декабря 2022 г. 16:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi