Участник акции в Карабахе: Требуем создания условий для проведения мониторинга

"Мы требуем, чтобы были созданы условия для проведения мониторинга незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент, и связанных с этим экологических последств

"Мы требуем, чтобы были созданы условия для проведения мониторинга незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент, и связанных с этим экологических последствий."

Об этом Report сказала активист неправительственной организации (НПО) по охране природы Замина Заманова, один из участников акции протеста, которая проходит в эти минуты в Шуше на участке автодороги, находящейся под временным контролем российских миротворцев.

Заманова отметила, что миротворцы обязаны пресекать все действия армян на территории Азербайджана, наносящие вред окружающей среде.