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Турецкая делегация проведет оценочную миссию на освобожденных землях

Турецкая делегация проведет оценочную миссию на освобожденных землях По приглашению Уполномоченного по правам человека (Омбудсмена) Азербайджанской Республики Сабины Алиевой делегация Турецкой организации по правам человека и равенству (TİHEK) с 28 июня по 2 июля будет находиться в нашей стране с целью осуществления оценоч
Карабах
29 июня 2021 г. 12:54
Турецкая делегация проведет оценочную миссию на освобожденных землях
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По приглашению Уполномоченного по правам человека (Омбудсмена) Азербайджанской Республики Сабины Алиевой делегация Турецкой организации по правам человека и равенству (TİHEK) с 28 июня по 2 июля будет находиться в нашей стране с целью осуществления оценочной миссии на освобожденных от оккупации территориях.

Об этом Report сообщили в Аппарате омбудсмена.

В состав делегации входят руководящие лица TİHEK, а также специалисты из известных университетов Турции, которые имеют опыт исследований в области международного гуманитарного права и военных преступлений.

29 июня омбудсмен Сабина Алиева и группа сотрудников аппарата совместно с делегацией TİHEK посетили Аллею почетного захоронения, Аллею Шехидов и Мемориал в честь турецких солдат.

О поездке общественности будет дана развернутая информация.

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Версия на азербайджанском языке ФотоTürkiyə nümayəndə heyəti azad edilmiş ərazilərdə faktaraşdırıcı missiya həyata keçirəcək

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