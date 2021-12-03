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Турция окажет поддержку в установке сейсмических станций в Карабахе

Турция окажет поддержку в установке сейсмических станций в Карабахе 13:10
Карабах
3 декабря 2021 г. 13:49
Турция окажет поддержку в установке сейсмических станций в Карабахе

Между Департаментом землетрясений Агентства по стихийным бедствиям и чрезвычайным ситуациям (AFAD) Министерства внутренних дел Турции и Республиканским центром сейсмологической службы (РЦСС) при НАНА был подписан протокол соглашения по итогам переговоров, которые прошли 1-3 декабря 2021 года, о расширении двустороннего сотрудничества и реализации совместных проектов.

Как сообщает Report, с турецкой стороны протокол подписал руководитель Департамента землетрясений AFAD Мурат Нурлу, с азербайджанской - генеральный директор РЦСС, член-корреспондент НАНА, профессор Гурбан Етирмишли.

Согласно договору, турецкая сторона предоставит Азербайджану глубокую скважинную станцию, которую планируется установить в 2022 году.

Кроме того, братская страна окажет поддержку Азербайджану в установке сейсмических станций в Карабахе, обмене опытом кадров, обмене данными сейсмических станций о землетрясениях.

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Версия на английском языке Turkey to support installation of seismic stations in Karabakh
Версия на азербайджанском языке Türkiyə Qarabağda seysmik stansiyaların quraşdırılmasına dəstək verəcək

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