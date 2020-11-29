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Террористы РКК признали, что воевали на стороне Армении

Террористы РКК признали, что воевали на стороне Армении Появились новые факты, что члены террористической организации РКК воевали на стороне армянам в Карабахе.
Карабах
29 ноября 2020 г. 02:38
Террористы РКК признали, что воевали на стороне Армении

Появились новые факты, что члены террористической организации РКК воевали на стороне армянам в Карабахе.

Об этом сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ.

Лайка Гюлтекин, одна из лидеров женской террористической организации РКК/YPG-PYD, включенная в "красную категорию" разыскиваемых преступников, сделала ряд признаний по этому поводу. "Мы едем в Карабах и сражаемся с армянскими солдатами. Мы с армянским народом, когда он хочет", - сказала Гюльтекин, отметив, что террористы уже некоторое время сражаются против Азербайджана.

Несмотря на все это, до подписания 10 ноября соглашения еще раз было доказано, что террористы РКК находятся в рядах армянских боевиков. Террористы заявили, что в ответ они потребовали, чтобы Ереван поддержал их на севере Ирака.

Источники в спецслужбах сообщили, что количество людей, спасающихся бегством от террористической организации, увеличилось из-за операций вооруженных сил Турции, и внутри организации наблюдается большой раскол. Отмечается, что количество людей, вступающих в РКК, уменьшилось.

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Версия на азербайджанском языке PKK terrorçularının Ermənistan ordusuna qoşulması sübuta yetirildi

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