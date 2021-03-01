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Телеканал "Украина 24" распространил спецрепортаж о пресс-конференции президента Азербайджана

Телеканал "Украина 24" распространил спецрепортаж о пресс-конференции президента Азербайджана Популярный украинский телеканал "Украина 24" распространил специальный репортаж о проведенной 26 февраля для местных и зарубежных журналистов пресс-конференции президента Азербайджана Ильхама Алиева и освобожденных от оккупации Агдамском и Физулинском рай
Карабах
1 марта 2021 г. 16:28
Телеканал Украина 24 распространил спецрепортаж о пресс-конференции президента Азербайджана

Популярный украинский телеканал "Украина 24" распространил специальный репортаж о проведенной 26 февраля для местных и зарубежных журналистов пресс-конференции президента Азербайджана Ильхама Алиева и освобожденных от оккупации Агдамском и Физулинском районах.

Как сообщает Report, в репортаже нашли отражение цитаты главы нашего государства об успешных военных операциях Азербайджанской армии на освобожденных от оккупации территориях, преступлениях диверсионной группы Армении, разминировании, графике возвращения вынужденных переселенцев, а также о восстановлении и реконструкции освобожденных от оккупации территорий.

Украинский журналист, представляя зрителям кадры из города Агдам, рассказывает об уничтожении армянами исторических, религиозных памятников, жилых зданий. Журналист отмечает, что на этих территориях не осталось ничего, кроме заминированных полей. В репортаже нашли отражение и мнения вынужденных переселенцев из Агдама об учиненных армянами зверствах, а также кадры о процесс разминирования этих территорий.

Кроме того, проинформировав о строительстве в Физулинском районе международного аэропорта, украинский журналист подчеркивает, что на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана будут построены 3 аэропорта. Он также проинформировал о прокладке новой магистральной дороги в Шушу и Лачин.

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Версия на азербайджанском языке Фото“Ukrayna 24” Azərbaycan Prezidentinin mətbuat konfransı və azad olunan ərazilər barədə reportaj yayımlayıb

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