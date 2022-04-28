Тарас Кузио: Мирный договор создаст новые возможности для Армении

Евросоюз может внести свой вклад в нормализацию отношений Азербайджана и Армении.

Евросоюз может внести свой вклад в нормализацию отношений Азербайджана и Армении.

Об этом Report заявил профессор Национального университета Украины "Киево-Могилянская академия" Тарас Кузио.

Нормализация отношений между Азербайджаном и Арменией возможна, если в нее не будет вовлечена Россия, считает эксперт.

«Россия не заинтересована в урегулировании ни одного конфликта на постсоветском пространстве. И опыт 30 лет показал это - не были разрешены конфликты ни в Молдове, ни в Грузии, ни в Украине. Хорошо, что Европейский Союз теперь более вовлечен в процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Возможно произойдет прорыв в достижении мирного договора", - заявил Кузио.

По его мнению, есть шанс для достижения мирного договора и создания стабильности в регионе. "Это пойдет на благо обеим странам, в том числе и Армении, которая страдает от отсутствия экономических возможностей. А мирный договор создает в связи с этим новые возможности" - резюмировал он.