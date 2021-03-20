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Статья про Агдам опубликована в пакистанском издании

Статья про Агдам опубликована в пакистанском издании В англоязычном издании Пакистана «Daily Times» опубликована статься под названием «Впечатления об Агдаме: наш воскресший дух в «Городе духов»».
Карабах
20 марта 2021 г. 00:29
Статья про Агдам опубликована в пакистанском издании

В англоязычном издании Пакистана «Daily Times» опубликована статься под названием «Впечатления об Агдаме: наш воскресший дух в «Городе духов»».

Как передает Report, автором статьи является главный редактор сайта «Diasporpress.az» Тогрул Аллахвердили, который недавно побывал в деоккупировнном городе Агдам.

Он отметил, что визит в Агдам был знаменательным с участием руководителей СМИ и НПО, а также группы общественных активистов, в том числе помощника президента Азербайджана - заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмета Гаджиева.

«Теперь, благодаря этой поездке, я смог поехать в Агдам. Мир давно признал Агдам «городом духов». Да, армяне, пытавшиеся украсть и присвоить то, что принадлежало другим народам, не заложили камня в Агдаме, который до 1990-х годов стал одним из немногих городов не только Азербайджана и Карабаха, но и Кавказа в целом. Армянский характер проявил себя в Агдаме без исключения на все сто процентов. Агдам, который всего 30 лет назад выглядел красиво, теперь напоминает руины тысячелетия… Невозможно смотреть на эту сцену спокойно, без гнева и волнения!», - говорится в статье.

Позже в своей статье автор поделился своими впечатлениями об уничтоженных армянами территориях в Агдаме.

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Версия на азербайджанском языке Ağdamla bağlı məqalə Pakistanın “Daily Times” qəzetində

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