В Азербайджан доставлена новая техника для разминирования освобожденных территорий

Самолет ИЛ-76 МЧС России с пиротехниками на борту вылетел в Гянджу

Самолет ИЛ-76 МЧС России с пиротехниками на борту вылетел в Гянджу . Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу МЧС России, специалисты пополнят группировку ведомства, которая уже выполняет задачи по разминированию территорий в Агдамском районе в рамках гуманитарной миссии.

"Из Москвы направлены пиротехники центра «Лидер» и сотрудники Ногинского спасательного центра. Также бортом будут доставлены 2 единицы техники. Мобильный робототехнический комплекс на базе гусеничной машины MV-4 и автомобиль-мультилифт, предназначенный для безопасной перевозки тяжелых грузов, обеспечат безопасность и эффективность пиротехнических работ", - отмечается в сообщении.

Ранее для работы в Агдамском районе прибыло 20 специалистов ведомства.