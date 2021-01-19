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В Азербайджан доставлена новая техника для разминирования освобожденных территорий

В Азербайджан доставлена новая техника для разминирования освобожденных территорий Самолет ИЛ-76 МЧС России с пиротехниками на борту вылетел в Гянджу
Карабах
19 января 2021 г. 18:31
В Азербайджан доставлена новая техника для разминирования освобожденных территорий

Самолет ИЛ-76 МЧС России с пиротехниками на борту вылетел в Гянджу . Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу МЧС России, специалисты пополнят группировку ведомства, которая уже выполняет задачи по разминированию территорий в Агдамском районе в рамках гуманитарной миссии.

"Из Москвы направлены пиротехники центра «Лидер» и сотрудники Ногинского спасательного центра. Также бортом будут доставлены 2 единицы техники. Мобильный робототехнический комплекс на базе гусеничной машины MV-4 и автомобиль-мультилифт, предназначенный для безопасной перевозки тяжелых грузов, обеспечат безопасность и эффективность пиротехнических работ", - отмечается в сообщении.

Ранее для работы в Агдамском районе прибыло 20 специалистов ведомства.

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