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Состоялось заседание Рабочей группы по вопросам возвращения населения

Состоялось заседание Рабочей группы по вопросам возвращения населения Сегодня состоялось заседание Рабочей группы по вопросам возвращения населения на освобожденные от оккупации территории Межведомственного центра Координационного штаба.
Карабах
5 февраля 2021 г. 22:11
Состоялось заседание Рабочей группы по вопросам возвращения населения

Сегодня состоялось заседание Рабочей группы по вопросам возвращения населения на освобожденные от оккупации территории Межведомственного центра Координационного штаба.

На совещании, посвященном итогам 2020 года, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев определил конкретные задачи по возвращению населения на освобожденные территории, что является одной из основных целей восстановления и реконструкции на освобожденных от оккупации территориях, и дал необходимые поручения в этом направлении.

Как сообщает Report, руководитель Рабочей группы, помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по территориально-организационным вопросам Администрации Президента Зейнал Нагдалиев подробно проинформировал о работе, осуществляемой в соответствии с поручением Президента.

Затем помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев, помощник Президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации Президента Шахмар Мовсумов, помощник Первого вице-президента Азербайджанской Республики Эмин Гусейнов, министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев, министр сельского хозяйства Инам Керимов, председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев, председатель Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшан Рзаев и руководители других соответствующих государственных структур провели широкие обсуждения о планируемой деятельности на освобожденных территориях.

Напомним, что Координационный штаб, созданный Распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 24 ноября 2020 года, возглавляет руководитель Администрации Президента Самир Нуриев.

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Версия на азербайджанском языке İşğaldan azad olunmuş ərazilərə əhalinin qayıdışı məsələləri üzrə İşçi Qrupunun iclası keçirilib

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