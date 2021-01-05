Состоялось первое заседание Фонда возрождения Карабаха

5 января состоялось первое заседание Наблюдательного совета новосозданного Фонда возрождения Карабаха.

5 января состоялось первое заседание Наблюдательного совета новосозданного Фонда возрождения Карабаха.

Как сообщили Report в Министерстве экономики, на заседании в видеоформате были обсуждены вопросы, вытекающие из соответствующих указов Президента Азербайджанской Республики.

Сначала члены Наблюдательного совета выразили благодарность Президенту Ильхаму Алиеву за оказанное доверие.

Было отмечено, что основная деятельность Фонда возрождения Карабаха будет направлена на созидание и восстановление освобожденных от оккупации территорий Азербайджанской Республики, превращение их в развитый регион, создание среды, обеспечивающей расселение, достойное проживание и экономическую активность, возвращение вынужденных переселенцев на свои земли. С этой целью Указом Президента страны перед Фондом поставлены серьезные задачи.