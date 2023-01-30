СМИ: Варданяну не нужен мир в регионе, он - оппортунист, увидевший возможность получить прибыль

Мирное население армян, проживающих в Карабахе должны понимать, что Варданян не борется за мир.

Мирное армянское население, проживающее в Карабахе должно осознавать, что засланному в регион Варданян мир на этой земле не нужен.

Как передает Report со ссылкой на Politico, до переезда в Карабах он не проявлял особого интереса к этому региону.

Но оказавшись здесь российский миллиардер-олигарх, впоследствии отказавшийся от российского гражданства, будучи оппортунистом по натуре увидел возможность получить прибыль: два бездействовавших золотоносных рудника вновь открылись всего через несколько недель после его приезда.

"Действительно, время прибытия Варданяна было необычным. Он приехал как раз в тот момент, когда сепаратисты Карабаха сигналили, что готовы признать свое будущее в качестве защищенного меньшинства внутри Азербайджана. Но теперь, с Варданяном в качестве лидера, их позиция стала обструкционистской — олигарх и правительство в Ереване публично противостоят друг-другу", - отмечается в публикации.

Согласно статье, есть опасения, что Варданян будет настраивать общественное мнение армянской общины Карабаха против заключения мира, что было бы катастрофично для интересов как Баку, так и Еревана.

Тем не менее в начале протестов на Лачынской дороге со стороны азербайджанских активистов против загрязнения окружающей среды и варварской эксплуатации азербайджанских месторождений в Карабахе, Варданян обратился к средствам массовой информации, при это с удовольствием подчеркивая свое лидерство. По мере затягивания ситуации, он все чаще вынужден защищать цель и мотивы своего пребывания в Карабахе в столь критическое время, а также неспособность российских миротворцев контролировать ситуацию.

Все это увеличивает риск свободного перемещения через законные границы Азербайджана мин, оружия и контрактников, и создает базу для нового вооруженного конфликта.