Шевченко: Плоды победы Азербайджана воплощаются в жизнь

Плоды прошлогодней победы Азербайджана воплощаются в жизнь во благо всех народов региона

Плоды прошлогодней победы Азербайджана воплощаются в жизнь во благо всех народов региона.

Об этом российскому бюро Report заявил российский политолог, журналист, телеведущий и общественный деятель Максим Шевченко.

"Позиция президента Азербайджана заключалась в отсутствии желания захватить чужие земли. Баку всегда выражал желание восстановить суверенитет на своей земле, вернуть людей, изгнанных с территорий, принести мир в регион. Эта позиция является фундаментальной для будущего региона", - заявил Шевченко.

Эксперт оценил результаты политических решений и договоренностей спустя год после подписания трёхстороннего заявления как поступательные, постепенно развивающиеся процессы.

"Россия играет важную посредническую роль в постконфликтном процессе урегулирования. Нет другого государства, которое могло бы как стать посредником в диалоге между Баку и Ереваном, обеспечить гарантию армянскому населению, сдержать его порывы в регионе, так и в полной мере гарантировать безопасное развитие освобожденных территорий для Азербайджана. Без России сдерживание сепаратистских и террористических групп со стороны Армении было бы затруднено", - считает политолог.