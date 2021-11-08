О нас
Report Georgia
Аудио новости

Шевченко: Плоды победы Азербайджана воплощаются в жизнь 

Шевченко: Плоды победы Азербайджана воплощаются в жизнь  Плоды прошлогодней победы Азербайджана воплощаются в жизнь во благо всех народов региона
Карабах
8 ноября 2021 г. 10:00
Шевченко: Плоды победы Азербайджана воплощаются в жизнь 

Плоды прошлогодней победы Азербайджана воплощаются в жизнь во благо всех народов региона.

Об этом российскому бюро Report заявил российский политолог, журналист, телеведущий и общественный деятель Максим Шевченко.

"Позиция президента Азербайджана заключалась в отсутствии желания захватить чужие земли. Баку всегда выражал желание восстановить суверенитет на своей земле, вернуть людей, изгнанных с территорий, принести мир в регион. Эта позиция является фундаментальной для будущего региона", - заявил Шевченко.

Эксперт оценил результаты политических решений и договоренностей спустя год после подписания трёхстороннего заявления как поступательные, постепенно развивающиеся процессы.

"Россия играет важную посредническую роль в постконфликтном процессе урегулирования. Нет другого государства, которое могло бы как стать посредником в диалоге между Баку и Ереваном, обеспечить гарантию армянскому населению, сдержать его порывы в регионе, так и в полной мере гарантировать безопасное развитие освобожденных территорий для Азербайджана. Без России сдерживание сепаратистских и террористических групп со стороны Армении было бы затруднено", - считает политолог.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Shevchenko: Fruits of Azerbaijan’s victory being realized

Другие новости из категории

BP Азербайджан поздравил страну с Днем Победы
BP Азербайджан поздравил страну с Днем Победы
8 ноября 2021 г. 10:14
МИД: Следует положить конец попыткам вооружить Армению
МИД: Следует положить конец попыткам вооружить Армению
8 ноября 2021 г. 08:16
Посольство Турции поздравило Президента и народ Азербайджана по случаю Дня Победы
Посольство Турции поздравило Президента и народ Азербайджана по случаю Дня Победы
8 ноября 2021 г. 00:34
МИД Азербайджана поздравил азербайджанский народ по случаю Дня Победы
МИД Азербайджана поздравил азербайджанский народ по случаю Дня Победы
8 ноября 2021 г. 00:14
Байрамов поздравил азербайджанский народ по случаю Дня Победы
Байрамов поздравил азербайджанский народ по случаю Дня Победы
8 ноября 2021 г. 00:06
Минул год со дня освобождения Шуши от оккупации 
Минул год со дня освобождения Шуши от оккупации 
8 ноября 2021 г. 00:00
Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю Дня Победы
Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю Дня Победы
7 ноября 2021 г. 22:35
В усадебном комплексе Мехмандаровых в Шуше проводятся реставрационные работы
ФотоВ усадебном комплексе Мехмандаровых в Шуше проводятся реставрационные работы
7 ноября 2021 г. 21:48
Глава государства ознакомился в Шуше с восстановительными работами в трех мечетях
ФотоГлава государства ознакомился в Шуше с восстановительными работами в трех мечетях
7 ноября 2021 г. 21:34
Состоялась церемония закладки фундамента Шушинской районной центральной больницы
ФотоСостоялась церемония закладки фундамента Шушинской районной центральной больницы
7 ноября 2021 г. 20:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi