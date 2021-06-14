Шамиль Айрым: Во время визита в Шушу Эрдоган направит месседжи миру

Первый визит президента Реджепа Тайипа Эрдогана после освобождения культурной столицы Азербайджана Шуши, которая почти 30 лет находилась под оккупацией, является историческим событием. Этот визит очень важен для Турции и Азербайджана.
Об этом Report заявил депутат Великого Национального собрания Турции, руководитель межпарламентской группы дружбы Турция-Азербайджан Шамиль Айрым.
По его словам, во время визита в Шушу миру будут направлены месседжи:
"Весь мир должен знать, что освобожденные от оккупации земли являются территорией Азербайджана. Азербайджан в ходе 44-дневной Отечественной войны освободил эти земли от оккупации ценою пролитой крови, жизни шехидов. Мы считаем победу, одержанную в конце 44-дневной войны, очень ценной. Все должны сплотиться, чтобы восстановить мир и стабильность на Южном Кавказе. Армения должна в полной мере выполнить условия подписанного 10 ноября трехстороннего заявления. Я надеюсь, что мир и спокойствие в регионе будут восстановлены. Армения должна предоставить карты минных полей и других районов, так же, как она передала карту минных полей Агдамского района. Мы станем свидетелями того, как этот вопрос будет поднят и в ходе визита президентов в Шушу. Также во время визита странам мира будет передано несколько месседжей".
Турецкий парламентарий отметил, что открытие Зангезурского коридора также является одним из ожидаемых событий:
"Открытие этого коридора не должно становиться причиной паники или страха. Армения и Иран немного нерешительны в этом вопросе. Но открытие этого коридора важно для всех. Прежде всего, с открытием этого коридора люди смогут наладить более тесное общение друг с другом. Произойдет оживление экономик стран. Президент Реджеп Тайип Эрдоган и президент Азербайджана Ильхам Алиев доведут это послание до сведения всего мира".
Ш.Айрым также отметил, что в рамках визита Эрдогана в Шушу между Турцией и Азербайджаном будут подписаны очень важные документы:
"Мы еще раз покажем всему миру, что Турция поддерживает Азербайджан. В связи с этим также может быть подписан ряд документов. Какие сферы будут охватывать документы, мы узнаем во время визита. Также отмечу, что время от времени между Азербайджаном и Турцией подписываются документы, содержащие множество аспектов. Еще раз посылаю Азербайджану привет из братской Турции".