Семьи, возвращающиеся в Ханюрду и Шушакенд, выехали в свои села
Карабах
- 14 ноября, 2025
- 12:17
Очередные группы бывших вынужденных переселенцев выехали в села Ханюрду и Шушакенд Ходжалинского района.
Как сообщает карабахское бюро Report, на этом этапе в село Шушакенд возвращаются 19 семей в составе 55 человек, а в село Ханюрду - 12 семей, насчитывающих 34 человека.
Эти семьи ранее временно проживали в различных регионах республики, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях.
Таким образом число вернувшихся в село Шушакенд семей достигнет 55 (116 человек), в Ханюрду - 81 семьи (271 человек).
