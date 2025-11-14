Семьи, возвращающиеся в Ханюрду и Шушакенд, выехали в свои села

Очередные группы бывших вынужденных переселенцев выехали в села Ханюрду и Шушакенд Ходжалинского района.

Как сообщает карабахское бюро Report, на этом этапе в село Шушакенд возвращаются 19 семей в составе 55 человек, а в село Ханюрду - 12 семей, насчитывающих 34 человека.

Эти семьи ранее временно проживали в различных регионах республики, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях.

Таким образом число вернувшихся в село Шушакенд семей достигнет 55 (116 человек), в Ханюрду - 81 семьи (271 человек).