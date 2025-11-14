Xocalının Xanyurdu və Şuşakənd kəndlərinə növbəti köç karvanları yola salınıb
Qarabağ
- 14 noyabr, 2025
- 11:53
Xocalı rayonunun Xanyurdu və Şuşakənd kəndlərinə növbəti köç karvanları yola salınıb
"Report"un Qarabağ bürosu xəbər verir ki, bu mərhələdə Şuşakənd kəndinə 19 ailə (55 nəfər), Xanyurdu kəndinə isə 12 ailə (34 nəfər) qayıdır.
Köç edənlər ölkənin müxtəlif yerlərində, əsasən yataqxanalarda, sanatoriya və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşmış ailələrdir.
Bununla da Şuşakənd kəndinə qayıdan ailələrin sayı 55 ailə (116 nəfər), Xanyurdu kəndinə köçkünlərin sayl isə 81 ailə (271 nəfər) çatacaq.
