Семье шехида Ильгара Мирзоева вручена медаль "Национальный герой Азербайджана"

Семье шехида-военнослужащего Азербайджанской армии, полковника Ильгара Мирзоева вручена медаль "Национальный герой Азербайджана", которой он был награжден посмертно.

Семье шехида-военнослужащего Азербайджанской армии, полковника Ильгара Мирзоева вручена медаль "Национальный герой Азербайджана", которой он был награжден посмертно.

Как сообщает Report, церемония вручения медали прошла в Исполнительной власти Хатаинского района.

Медаль сыну шехида Эльвину Мирзоеву вручил глава ИВ Хатаинского района Рафиг Гулиев.

Ильгар Анзор оглу Мирзоев родился 8 мая 1973 году в Гардабанском районе Грузии.

Утром 14 июля 2020 года при предотвращении вражеской атаки в ходе ожесточенных боев на Товузском направлении азербайджано-армянской госграницы Ильгар Мирзоев героически погиб. Он был похоронен на Второй Аллее почетного захоронения.

9 декабря 2020 года распоряжением президента Ильхама Алиева полковнику Ильгару Мирзоеву было присвоено звание "Национальный герой Азербайджана" посмертно.