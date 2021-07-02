О нас
Report Georgia
Аудио новости

Семье шехида Ильгара Мирзоева вручена медаль "Национальный герой Азербайджана"

Семье шехида Ильгара Мирзоева вручена медаль "Национальный герой Азербайджана" Семье шехида-военнослужащего Азербайджанской армии, полковника Ильгара Мирзоева вручена медаль "Национальный герой Азербайджана", которой он был награжден посмертно.
Карабах
2 июля 2021 г. 15:00
Семье шехида Ильгара Мирзоева вручена медаль Национальный герой Азербайджана

Семье шехида-военнослужащего Азербайджанской армии, полковника Ильгара Мирзоева вручена медаль "Национальный герой Азербайджана", которой он был награжден посмертно.

Как сообщает Report, церемония вручения медали прошла в Исполнительной власти Хатаинского района.

Медаль сыну шехида Эльвину Мирзоеву вручил глава ИВ Хатаинского района Рафиг Гулиев.

Ильгар Анзор оглу Мирзоев родился 8 мая 1973 году в Гардабанском районе Грузии.

Утром 14 июля 2020 года при предотвращении вражеской атаки в ходе ожесточенных боев на Товузском направлении азербайджано-армянской госграницы Ильгар Мирзоев героически погиб. Он был похоронен на Второй Аллее почетного захоронения.

9 декабря 2020 года распоряжением президента Ильхама Алиева полковнику Ильгару Мирзоеву было присвоено звание "Национальный герой Азербайджана" посмертно.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоFamily of martyr Ilgar Mirzayev presented medal "National Hero of Azerbaijan"
Версия на азербайджанском языке ФотоŞəhid İlqar Mirzəyevin ailəsinə “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” medalı təqdim olundu

Самое важное

Президент Азербайджана наградил группу сотрудников МВД
Президент Азербайджана наградил группу сотрудников МВД
2 июля 2021 г. 14:19
Председатель TƏBİB о риске распространения штамма дельта - ЭКСКЛЮЗИВ
Председатель TƏBİB о риске распространения штамма "дельта" - ЭКСКЛЮЗИВ
2 июля 2021 г. 14:01
В ходе азербайджано-турецких учений успешно выполняются учебно-боевые задачи
ФотоВ ходе азербайджано-турецких учений успешно выполняются учебно-боевые задачи
2 июля 2021 г. 12:02
Четырем полковникам МВД присвоено звание генерал-майора
Четырем полковникам МВД присвоено звание генерал-майора
2 июля 2021 г. 09:58
В Азербайджане отмечается День полиции
В Азербайджане отмечается День полиции
2 июля 2021 г. 00:00
Эксперт ВОЗ: Власти Азербайджана привержены поддержке процесса вакцинации
Эксперт ВОЗ: Власти Азербайджана привержены поддержке процесса вакцинации
1 июля 2021 г. 18:28
Эксперт ВОЗ предупредила о риске распространения штамма “Дельта” на Южном Кавказе
Эксперт ВОЗ предупредила о риске распространения штамма “Дельта” на Южном Кавказе
1 июля 2021 г. 17:43
Ильхам Алиев: Сегодня пандемия стихает как в нашей, так и во многих странах
Ильхам Алиев: Сегодня пандемия стихает как в нашей, так и во многих странах
1 июля 2021 г. 14:42
Глава государства: В Азербайджане обеспечивается безопасность
Глава государства: В Азербайджане обеспечивается безопасность
1 июля 2021 г. 14:28
Президент Ильхам Алиев дал интервью Азербайджанскому телевидению
ФотоПрезидент Ильхам Алиев дал интервью Азербайджанскому телевидению
1 июля 2021 г. 14:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi