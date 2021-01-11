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Сегодня Азербайджан, Россия и Армения проведут переговоры по Карабаху

Сегодня Азербайджан, Россия и Армения проведут переговоры по Карабаху Сегодня в Москве пройдут трехсторонние переговоры между президентом России Владимиром Путиным, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном
Карабах
11 января 2021 г. 01:52
Сегодня Азербайджан, Россия и Армения проведут переговоры по Карабаху

Сегодня в Москве пройдут трехсторонние переговоры между президентом России Владимиром Путиным, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Согласно информации, переговоры пройдут по инициативе президента России.

Стороны планируют рассмотреть ход выполнения заявления лидеров трех стран по Нагорному Карабаху, подписанного 9 ноября 2020 года, и обсудить дальнейшие шаги по решению проблем региона.

Особое внимание будет уделено оказанию помощи жителям пострадавших территорий во время боевых действий, налаживанию и развитию торгово-экономических и транспортных связей.

В то же время Владимир Путин проведет отдельные встречи с Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном.

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Версия на азербайджанском языке Bu gün Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan Qarabağ üzrə danışıqlar aparacaq

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