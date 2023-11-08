Российские политологи: Парад в Ханкенди демонстрирует полный провал планов Армении

8 ноября - великий день в истории азербайджанского народа, когда празднуется победа над армянскими сепаратистскими силами и устремлениями Армении оторвать Карабах от Азербайджана.

8 ноября - великий день в истории азербайджанского народа, когда празднуется победа над армянскими сепаратистскими силами и устремлениями Армении оторвать Карабах от Азербайджана.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил российский политический эксперт Евгений Михайлов

Самое примечательное, что парад прошел в Ханкенди, что демонстрирует полный провал планов Еревана, отметил он.

"Сейчас остается только развивать и дальше повышать благосостояние народа, возвращать людей, ранее покинувших оккупированные территории и создать им условия для жизни и работы. Президент Ильхам Алиев знает, что делает, и прекрасно справится с этими далеко идущими планами. Я желаю азербайджанскому народу успехов и дальнейших побед", - сказал Михайлов.

Другой российский политолог, директор Центра политических исследований Сергей Марков заявил Report, что парад в Ханкенди - парад победителей. "Для Азербайджана парад в Ханкенди - это парад победителей. Азербайджан теперь - народ победитель, это народ, который теперь живет с чувством победителя в душе".

"Поздравляю народ Азербайджана с великолепной и блестящей победой во Второй карабахской войне. Вы знаете, это уникальный случай в мире, можно сказать, чистая победа нокаутом со стороны Азербайджана. Весь мир, восхищен тем, как Азербайджан смог решить эту задачу, которая стояла перед ним уже много десятилетий", - сказал Марков.

По словам директора Центра политических исследований, Азербайджан не просто вернул себе Карабах, он превратился в главную страну Южного Кавказа, и это все произошло благодаря труду азербайджанского народа и подвигу азербайджанского солдата.