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Российский эксперт: Террористы должны быть наказаны

Российский эксперт: Террористы должны быть наказаны "Не ожидал, что Шуша находится на таком высокогорье. Мы реально были словно над облаками. Оттуда был виден Ханкенди, Ходжалы…".
Карабах
14 ноября 2021 г. 22:10
Российский эксперт: Террористы должны быть наказаны
Сергей Марков

"Не ожидал, что Шуша находится на таком высокогорье. Мы реально были словно над облаками. Оттуда был виден Ханкенди, Ходжалы…".

Об этом Report завил известный российский политолог, директор Центра политических исследований Сергей Марков.

По его словам, неприятной неожиданностью стал теракт, который был совершен армянским террористом прямо перед визитом участников конференции.

"Сначала мы не очень понимали ситуацию, но потом выяснилось, что это произошло прямо на той дороге, по которой мы проезжаем. Нам не разрешили остановиться из-за соображений безопасности. Террористы должны быть наказаны и быть переданы Генеральной прокуратуре Азербайджана, либо Генпрокуратуре России, потому что теракт был произведен на территории временно подконтрольной российским миротворцам. По счастливой случайности никто из миротворцев не пострадал, хотя они и находились в нескольких метрах от взрыва", - подчеркнул Марков.

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Версия на азербайджанском языке Rusiyalı ekspert: “Terror aktı törədənlər cəzalandırılmalıdır”

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