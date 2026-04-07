В Зангилане завершены работы в рамках строительства I жилого квартала
Карабах
- 07 апреля, 2026
- 12:29
В Зангилане завершены работы в рамках строительства первого жилого квартала.
Как сообщает Report, об этом заявила начальник отдела по связям с общественностью Службы восстановления, строительства и управления в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах Ильхамия Рзаева в эфире Dost TV.
По ее словам, строительные работы полностью завершены, и в скором времени квартал будет сдан в эксплуатацию.
Первый жилой квартал в городе возведен на территории площадью 2 гектара и включает 12 зданий на 104 квартиры.
Отметим, что в ноябре 2025 года состоялась первая жеребьевка в рамках возвращения жителей в город Зангилан.
