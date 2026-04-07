В Зангилане завершены работы в рамках строительства I жилого квартала

В Зангилане завершены работы в рамках строительства первого жилого квартала.

Как сообщает Report, об этом заявила начальник отдела по связям с общественностью Службы восстановления, строительства и управления в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах Ильхамия Рзаева в эфире Dost TV.

По ее словам, строительные работы полностью завершены, и в скором времени квартал будет сдан в эксплуатацию.

Первый жилой квартал в городе возведен на территории площадью 2 гектара и включает 12 зданий на 104 квартиры.

Отметим, что в ноябре 2025 года состоялась первая жеребьевка в рамках возвращения жителей в город Зангилан.