В Зангилане завершены работы в рамках строительства I жилого квартала

    • 07 апреля, 2026
    • 12:29
    В Зангилане завершены работы в рамках строительства первого жилого квартала.

    Как сообщает Report, об этом заявила начальник отдела по связям с общественностью Службы восстановления, строительства и управления в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах Ильхамия Рзаева в эфире Dost TV.

    По ее словам, строительные работы полностью завершены, и в скором времени квартал будет сдан в эксплуатацию.

    Первый жилой квартал в городе возведен на территории площадью 2 гектара и включает 12 зданий на 104 квартиры.

    Отметим, что в ноябре 2025 года состоялась первая жеребьевка в рамках возвращения жителей в город Зангилан.

    Зангиланский район Великое возвращение Ильхамия Рзаева
    Zəngilan şəhərinin I yaşayış məhəlləsində işlər bitib
    Construction of first residential quarter completed in Zangilan

