    Zəngilan şəhərinin I yaşayış məhəlləsində işlər bitib

    Qarabağ
    • 07 aprel, 2026
    • 12:12
    Zəngilan şəhərinin I yaşayış məhəlləsində işlər bitib.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Cəbrayıl, Qubadlı və Zəngilan rayonlarında Bərpa, Tikinti və İdarəetmə Xidmətinin (BTİX) İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin müdiri İlhamiyyə Rzayeva "Dost TV"nin canlı efirində deyib.

    Onun sözlərinə görə, işlər bitib və tezliklə təhvil veriləcək.

    Qeyd edək ki, I yaşayış məhəlləsi 2 hektar ərazidə tikilib, 12 bina və 104 mənzildən ibarətdir.

    2025-ci ilin noyabrında Zəngilan şəhərinə qayıdışla bağlı ilk püşkatma keçirilib.

    Zəngilan şəhəri Böyük Qayıdış
    В Зангилане завершены работы в рамках строительства I жилого квартала
    Construction of first residential quarter completed in Zangilan

