    Georgi Kondruseviç: "Lənkəran"ın mübarizəni dayandırmasının səbəbi heyətdəki itkilərdir"

    • 07 aprel, 2026
    • 17:51
    Georgi Kondruseviç: Lənkəranın mübarizəni dayandırmasının səbəbi heyətdəki itkilərdir

    "Lənkəran" klubunun Azərbaycan Basketbol Liqasının pley-in mərhələsində mübarizəni dayandırmasının səbəbi heyətdəki itkilər olub.

    "Report" xəbər verir ki, bunu komandanın baş məşqçisi Georgi Kondruseviç "Gəncə" ilə ikinci oyundan sonra deyib.

    Mütəxəssis azarkeşlərə təşəkkür etməyi də unutmayıb:

    "Mövsümü iki hissəyə bölmək olar - yeni ildən əvvəl və sonra. Bu, iki fərqli komandadır və səbəbləri də heyətdə olan itkilər idi. "Lənkəran" azarkeşlərinə ən çətin vaxtlarda belə bizə verdikləri dəstəyə görə təşəkkür etmək istəyirəm. Həqiqətən əla idilər. Bu gün hamı çalışdı, amma rəqib, demək olar ki, hər şeydə bizdən üstün idi. "Gəncə"yə növbəti mərhələdə uğurlar arzulayıram. Oyunçularımızı da xüsusi qeyd etmək istəyirəm. Çünki yaranmış şəraitdə həm fiziki, həm də psixoloji baxımdan mübarizə aparmaq asan deyil. Onlar sona qədər çalışdılar və mübarizə apardılar, buna görə onlara təşəkkür edirəm".

    Qeyd edək ki, "Lənkəran" pley-in mərhələsində keçirdiyi hər iki matçda (55:91, 77:101) "Gəncə"yə məğlub olaraq mübarizəni dayandırıb.

    Georgi Kondruseviç Lənkəran BK Azərbaycan Basketbol Liqası Gəncə BK

