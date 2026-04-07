"Ayntraxt" Mahmud Dahudla müqavilənin müddətini uzatmayacaq
Futbol
- 07 aprel, 2026
- 18:11
Almaniyanın "Ayntraxt" komandası yarımmüdafiəçi Mahmud Dahud ilə yollarını ayıracaq.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə klubun mətbuat xidməti məlumat yayıb.
30 yaşlı futbolçunun müqaviləsinin müddəti cari mövsümün sonunda başa çatır və tərəflər anlaşmanı yeniləməyəcək.
Qeyd edək ki, Mahmud Dahud 2024-cü ilin yayında İngiltərənin "Brayton" klubundan Frankfurt təmsilçisinə transfer olunub. O, bu mövsüm bütün turnirlərdə 17 oyunda iştirak edib, 2 qol vurub və 2 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.
19:08
"Zirə" azlıqda qalan "Şamaxı"ya qalib gələ bilməyibFutbol
19:06
İran Trampın hədələri fonunda ABŞ ilə birbaşa əlaqələri kəsibDigər ölkələr
18:57
İranlılar ABŞ-nin vurmaq istədiyi infrastruktur obyektlərinin ətrafına toplaşırlar - YENİLƏNİBDigər ölkələr
18:46
İsrail Müdafiə Qüvvələri İranda səkkiz körpünü məhv edib - YENİLƏNİBDigər ölkələr
18:43
Foto
Türkiyədə keçirilən beynəlxalq hərbi təlimdə Azərbaycan Hərbi Hava Qüvvələri təmsil olunurDigər
18:41
İsrailin Livandakı əməliyyatı nəticəsində ölənlərin sayı 1 530 nəfərə çatıbDigər ölkələr
18:37
İranda həbsdə olan Fransa vətəndaşları vətənlərinə qayıdırlarDigər ölkələr
18:37
Foto
"Böyük İpək Yolu": Azərbaycanın boks millisi 21 medalla komanda hesabında birinci olubFərdi
18:32