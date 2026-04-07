    • 07 aprel, 2026
    • 18:11
    Ayntraxt Mahmud Dahudla müqavilənin müddətini uzatmayacaq

    Almaniyanın "Ayntraxt" komandası yarımmüdafiəçi Mahmud Dahud ilə yollarını ayıracaq.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə klubun mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    30 yaşlı futbolçunun müqaviləsinin müddəti cari mövsümün sonunda başa çatır və tərəflər anlaşmanı yeniləməyəcək.

    Qeyd edək ki, Mahmud Dahud 2024-cü ilin yayında İngiltərənin "Brayton" klubundan Frankfurt təmsilçisinə transfer olunub. O, bu mövsüm bütün turnirlərdə 17 oyunda iştirak edib, 2 qol vurub və 2 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.

    Son xəbərlər

    19:08

    "Zirə" azlıqda qalan "Şamaxı"ya qalib gələ bilməyib

    Futbol
    19:06

    İran Trampın hədələri fonunda ABŞ ilə birbaşa əlaqələri kəsib

    Digər ölkələr
    18:57

    İranlılar ABŞ-nin vurmaq istədiyi infrastruktur obyektlərinin ətrafına toplaşırlar - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    18:46

    İsrail Müdafiə Qüvvələri İranda səkkiz körpünü məhv edib - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    18:43
    Foto

    Türkiyədə keçirilən beynəlxalq hərbi təlimdə Azərbaycan Hərbi Hava Qüvvələri təmsil olunur

    Digər
    18:41

    İsrailin Livandakı əməliyyatı nəticəsində ölənlərin sayı 1 530 nəfərə çatıb

    Digər ölkələr
    18:37

    İranda həbsdə olan Fransa vətəndaşları vətənlərinə qayıdırlar

    Digər ölkələr
    18:37
    Foto

    "Böyük İpək Yolu": Azərbaycanın boks millisi 21 medalla komanda hesabında birinci olub

    Fərdi
    18:32

    Dağıstanda regional xarakterli fövqəladə vəziyyət rejimi tətbiq olunub

    Region
    Bütün Xəbər Lenti