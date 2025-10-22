Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра
    Путешественники клуба Extreme Travelers International Congress посетили Агдамскую мечеть

    Карабах
    • 22 октября, 2025
    • 11:04
    Группа международных путешественников из клуба Extreme Travelers International Congress (ETIC) посетила Агдамскую Джума-мечеть.

    Как сообщает Report, гостям была предоставлена информация о разрушениях, которым подвергся религиозный памятник в период армянской оккупации.

    Они также ознакомились с историей Агдама, были проинформированы о варварстве, учиненном армянами в годы оккупации.

    Отметим, что путешественники из восьми стран - США, Великобритании, Германии, Бельгии, Австрии, Швеции, Ирландии и Португалии - планируют двухдневную автомобильную поездку по маршруту Агдам - Ханкенди - Лачын - Шуша - Физули.

    Агдам мечеть Джума Международные путешественники
    Лента новостей