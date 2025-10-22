Путешественники клуба Extreme Travelers International Congress посетили Агдамскую мечеть
Карабах
- 22 октября, 2025
- 11:04
Группа международных путешественников из клуба Extreme Travelers International Congress (ETIC) посетила Агдамскую Джума-мечеть.
Как сообщает Report, гостям была предоставлена информация о разрушениях, которым подвергся религиозный памятник в период армянской оккупации.
Они также ознакомились с историей Агдама, были проинформированы о варварстве, учиненном армянами в годы оккупации.
Отметим, что путешественники из восьми стран - США, Великобритании, Германии, Бельгии, Австрии, Швеции, Ирландии и Португалии - планируют двухдневную автомобильную поездку по маршруту Агдам - Ханкенди - Лачын - Шуша - Физули.
