Путешественники клуба Extreme Travelers International Congress посетили Агдамскую мечеть

Группа международных путешественников из клуба Extreme Travelers International Congress (ETIC) посетила Агдамскую Джума-мечеть.

Как сообщает Report, гостям была предоставлена информация о разрушениях, которым подвергся религиозный памятник в период армянской оккупации.

Они также ознакомились с историей Агдама, были проинформированы о варварстве, учиненном армянами в годы оккупации.

Отметим, что путешественники из восьми стран - США, Великобритании, Германии, Бельгии, Австрии, Швеции, Ирландии и Португалии - планируют двухдневную автомобильную поездку по маршруту Агдам - Ханкенди - Лачын - Шуша - Физули.