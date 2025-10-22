Dünyanın məşhur səyyahları Ağdama gəliblər
22 oktyabr, 2025
- 11:09
ETIC ("Extreme Traveler International Congress") klubunun rəhbəri Kolja Sporinin başçılığı ilə beynəlxalq səyyahlar Ağdamda Cümə məscidini ziyarət ediblər.
"Report" xəbər verir ki, qonaqlara Ermənistanın işğalı dövründə dini abidənin məruz qaldığı dağıntılar barədə məlumat verilib.
Dünyanın müxtəlif ölkələrindən gələn səyyahlar Ermənistan silahlı qüvvələrinin Ağdamda törətdiyi vəhşiliklər, eləcə də şəhər işğaldan azad olunandan sonra Azərbaycanın həyata keçirdiyi tikinti-quruculuq işləri ilə tanış olublar.
Qeyd edək ki, səkkiz ölkədən - ABŞ, Böyük Britaniya, Almaniya, Belçika, Avstriya, İsveç, İrlandiya və Portuqaliyadan olan səyyahlar 2 gün ərzində avtomobil yolu ilə Ağdam-Xankəndi-Laçın-Şuşa-Füzuli xətti üzrə hərəkət etməyi planlaşdırır.
