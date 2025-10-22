Путешественники из восьми стран прибыли в Ханкенди.

Как передает Report, гости ознакомились с масштабными восстановительными работами, проводимыми Азербайджаном после освобождения города от оккупации.

Во время визита туристам рассказали об истории Ханкенди и его культурно-историческом значении для Азербайджана.

Напомним, что международная группа путешественников из клуба Extreme Travelers International Congress (ETIC) сегодня начала двухдневное автомобильное путешествие по маршруту Агдам-Ханкенди-Лачын-Шуша-Физули.