Путешественники из восьми стран прибыли в Ханкенди
Карабах
- 22 октября, 2025
- 13:27
Путешественники из восьми стран прибыли в Ханкенди.
Как передает Report, гости ознакомились с масштабными восстановительными работами, проводимыми Азербайджаном после освобождения города от оккупации.
Во время визита туристам рассказали об истории Ханкенди и его культурно-историческом значении для Азербайджана.
Напомним, что международная группа путешественников из клуба Extreme Travelers International Congress (ETIC) сегодня начала двухдневное автомобильное путешествие по маршруту Агдам-Ханкенди-Лачын-Шуша-Физули.
Последние новости
14:13
Родителям премьера Франции предоставили охрану из соображений безопасностиДругие страны
14:12
Профицит сводного бюджета Азербайджана составил почти 7 млрд манатовФинансы
14:06
На строительство канатных дорог в Шуше, Ханкенди и Лачыне потрачено 6,6 млн манатовТуризм
14:04
В Москве эвакуировали около 100 человек из торгового центраВ регионе
14:01
Мэр: В Харькове один погибший и 6 пострадавших, детей среди них нетВ регионе
13:52
В Белграде у здания парламента произошла стрельба, есть пострадавшийДругие страны
13:43
Штокер перенесет плановую операцию из-за болей в области спиныДругие страны
13:42
Замминистра: Азербайджан за 20 лет направил на укрепление обороны порядка 58 млрд манатовФинансы
13:42