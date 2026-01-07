В Казахстане скончался солдат-срочник
В регионе
- 07 января, 2026
- 12:09
В Шымкенте (Казахстан) скончался солдат-срочник.
Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщила пресс-служба Нацгвардии Казахстана.
"Военнослужащий был призван из Жамбылской области и служил в воинской части 6506. 6 января у него произошла внезапная остановка сердца. Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, он скончался в одной из городских больниц. Предварительный диагноз - "острый лейкоз", - отметили в Нацгвардии.
Отмечается, что военнослужащий в период прохождения срочной воинской службы обращался за медицинской помощью, находился под наблюдением и проходил обследования в лечебных учреждениях города Шымкент.
Военно-следственное управление возбудило уголовное дело.
