В Казахстане скончался солдат-срочник

В Шымкенте (Казахстан) скончался солдат-срочник.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщила пресс-служба Нацгвардии Казахстана.

"Военнослужащий был призван из Жамбылской области и служил в воинской части 6506. 6 января у него произошла внезапная остановка сердца. Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, он скончался в одной из городских больниц. Предварительный диагноз - "острый лейкоз", - отметили в Нацгвардии.

Отмечается, что военнослужащий в период прохождения срочной воинской службы обращался за медицинской помощью, находился под наблюдением и проходил обследования в лечебных учреждениях города Шымкент.

Военно-следственное управление возбудило уголовное дело.