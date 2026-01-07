Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    В Казахстане скончался солдат-срочник

    В Шымкенте (Казахстан) скончался солдат-срочник.

    Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщила пресс-служба Нацгвардии Казахстана.

    "Военнослужащий был призван из Жамбылской области и служил в воинской части 6506. 6 января у него произошла внезапная остановка сердца. Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, он скончался в одной из городских больниц. Предварительный диагноз - "острый лейкоз", - отметили в Нацгвардии.

    Отмечается, что военнослужащий в период прохождения срочной воинской службы обращался за медицинской помощью, находился под наблюдением и проходил обследования в лечебных учреждениях города Шымкент.

    Военно-следственное управление возбудило уголовное дело.

