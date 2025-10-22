Səkkiz ölkədən olan səyyahlar Xankəndiyə gəliblər
- 22 oktyabr, 2025
- 13:36
Səkkiz ölkədən olan səyyahlar Xankəndiyə gəliblər.
"Report" xəbər verir ki, qonaqlar şəhərin işğaldan azad edilməsindən sonra Azərbaycanın burada həyata keçirdiyi genişmiqyaslı bərpa işləri ilə tanış olublar.
Səfər zamanı turistlərə Xankəndinin tarixi və Azərbaycan üçün mədəni-tarixi əhəmiyyəti haqqında məlumat verilib.
