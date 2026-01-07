Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    В Комплексе бакинской телебашни проведут проектные работы

    Инфраструктура
    • 07 января, 2026
    • 11:49
    В Комплексе бакинской телебашни проведут проектные работы

    ПО "Радио-телевизионное вещание и спутниковая связь" при Минцифры проведет диагностику и проектные работы в Комплексе бакинской телебашни.

    Как сообщает Report, в частности, будут проведены диагностика инженерно-коммуникационных систем, в том числе систем пожарной безопасности, подготовка специальных технических условий, а также проектные работы.

    Ожидается, что общая стоимость указанных работ составит 749 тыс. манатов.

    Минцифры Азербайджана Министерство цифрового развития и транспорта Комплекс бакинской телебашни проектные работы диагностика
    Bakı Teleqüllə Kompleksində müayinə və layihələndirmə işləri görüləcək
    Digital Development Ministry to launch diagnostics project at Baku TV Tower Complex

    Последние новости

    12:14

    Биржевые цены на газ в Европе превысили $340 за тысячу кубометров

    Энергетика
    12:12

    Посол Беларуси обсудил с Самиром Шарифовым двусторонние отношения Баку и Минска

    Внешняя политика
    12:09

    В Казахстане скончался солдат-срочник

    В регионе
    12:04

    Зеленский находится с визитом на Кипре

    В регионе
    12:04
    Фото

    В Агдаме запущена автономная радиомониторинговая станция

    ИКТ
    11:54

    В Сумгайыте дерево оставило без газа 650 семей

    Происшествия
    11:49

    В Комплексе бакинской телебашни проведут проектные работы

    Инфраструктура
    11:39

    В индонезийском Северном Сулавеси погибли 16 человек из-за наводнений, объявлено ЧП

    Другие страны
    11:30

    В Тебриз, Ардебиль и Зенджан введены дополнительные силы безопасности

    В регионе
    Лента новостей