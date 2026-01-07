В Комплексе бакинской телебашни проведут проектные работы

ПО "Радио-телевизионное вещание и спутниковая связь" при Минцифры проведет диагностику и проектные работы в Комплексе бакинской телебашни.

Как сообщает Report, в частности, будут проведены диагностика инженерно-коммуникационных систем, в том числе систем пожарной безопасности, подготовка специальных технических условий, а также проектные работы.

Ожидается, что общая стоимость указанных работ составит 749 тыс. манатов.