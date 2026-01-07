В Сумгайыте дерево оставило без газа 650 семей

В Сумгайыте газопровод диаметром 108 мм был поврежден упавшим деревом, в результате чего возникли перебои в газоснабжении.

Как сообщает сумгайытское бюро Report, инцидент произошел в 4-м микрорайоне города.

В связи с ремонтно-восстановительными работами подача газа 650 абонентам на данной территории приостановлена.

Газоснабжение будет возобновлено сразу после завершения всех необходимых ремонтных мероприятий.