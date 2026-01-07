Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    В Сумгайыте дерево оставило без газа 650 семей

    Происшествия
    • 07 января, 2026
    • 11:54
    В Сумгайыте дерево оставило без газа 650 семей

    В Сумгайыте газопровод диаметром 108 мм был поврежден упавшим деревом, в результате чего возникли перебои в газоснабжении.

    Как сообщает сумгайытское бюро Report, инцидент произошел в 4-м микрорайоне города.

    В связи с ремонтно-восстановительными работами подача газа 650 абонентам на данной территории приостановлена.

    Газоснабжение будет возобновлено сразу после завершения всех необходимых ремонтных мероприятий.

    Сумгайыт газопровод авария отключение газа дерево коммунальная авария газоснабжение
    Sumqayıtda irigövdəli ağac qaz xəttinin üzərinə aşıb, 650 abonent qazsız qalıb

    Последние новости

    12:14

    Биржевые цены на газ в Европе превысили $340 за тысячу кубометров

    Энергетика
    12:12

    Посол Беларуси обсудил с Самиром Шарифовым двусторонние отношения Баку и Минска

    Внешняя политика
    12:09

    В Казахстане скончался солдат-срочник

    В регионе
    12:04

    Зеленский находится с визитом на Кипре

    В регионе
    12:04
    Фото

    В Агдаме запущена автономная радиомониторинговая станция

    ИКТ
    11:54

    В Сумгайыте дерево оставило без газа 650 семей

    Происшествия
    11:49

    В Комплексе бакинской телебашни проведут проектные работы

    Инфраструктура
    11:39

    В индонезийском Северном Сулавеси погибли 16 человек из-за наводнений, объявлено ЧП

    Другие страны
    11:30

    В Тебриз, Ардебиль и Зенджан введены дополнительные силы безопасности

    В регионе
    Лента новостей