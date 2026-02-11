Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Минэнерго: Казахстан направит делегацию высокого уровня на КС по ЮГК и "зеленой энергии" в Баку

    Энергетика
    • 11 февраля, 2026
    • 13:34
    Минэнерго: Казахстан направит делегацию высокого уровня на КС по ЮГК и зеленой энергии в Баку

    Казахстан планирует участие на высоком уровне в 12-ом министерском заседании в рамках Консультативного совета (КС) Южного газового коридора (ЮГК) и 4-ом министерском заседании в рамках Консультативного совета по зеленой энергии, запланированных на начало марта в Баку.

    Об этом казахстанскому бюро Report заявили в министерстве энергетики Казахстана.

    "В настоящее время Министерством энергетики ведется подготовка к участию в заседании Консультативного совета по Южному газовому коридору, а также в министерской встрече по вопросам развития "зелёных" энергетических коридоров, которые планируется провести в марте текущего года в городе Баку. Участие казахстанской стороны предполагается на высоком уровне - на уровне министра энергетики Казахстан либо на уровне вице-министра", - отметили в ведомстве.

    Там отметили, что на данный момент проводится подготовительная работа, включая формирование и согласование материалов по повестке дня указанных мероприятий.

    "Дополнительная информация о составе делегации, а также позициях Казахстан по обсуждаемым вопросам будет предоставлена по мере завершения внутригосударственных процедур согласования", - добавили в Минэнерго.

    Минэнерго Казахстана Южный газовый коридор Консультативный совет ЮГК зеленая энергетика
