    В регионе
    • 11 февраля, 2026
    • 13:35
    Песков: РФ попросит США прояснить вопрос о запрете на сделки с нефтью Венесуэлы

    Россия будет использовать имеющиеся каналы общения с США для прояснения ситуации с запретом на участие в сделках с венесуэльской нефтью.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил в ходе брифинга пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    "Это новое решение. Мы будем использовать имеющиеся каналы общения с американцами, чтобы прояснить ситуацию. У нас есть инвестиции в Венесуэле, есть наши долгосрочные проекты, есть заинтересованность венесуэльских партнеров и наша заинтересованность. Это все повод для проговора этой ситуации с американцами", - отметил он.

    Венесуэла Песков сделки с нефтью США Россия
