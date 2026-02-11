Песков: РФ попросит США прояснить вопрос о запрете на сделки с нефтью Венесуэлы
В регионе
- 11 февраля, 2026
- 13:35
Россия будет использовать имеющиеся каналы общения с США для прояснения ситуации с запретом на участие в сделках с венесуэльской нефтью.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил в ходе брифинга пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это новое решение. Мы будем использовать имеющиеся каналы общения с американцами, чтобы прояснить ситуацию. У нас есть инвестиции в Венесуэле, есть наши долгосрочные проекты, есть заинтересованность венесуэльских партнеров и наша заинтересованность. Это все повод для проговора этой ситуации с американцами", - отметил он.
