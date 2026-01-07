Биржевые цены на газ в Европе превысили $340 за тысячу кубометров
Энергетика
- 07 января, 2026
- 12:14
Биржевые цены на газ в Европе повысились на 1,3%, составив $340 за тысячу кубометров.
Как передает Report, об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Февральские фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки в $343,7 (+1,1%). Далее стоимость повысилась до $344,2 (+1,3%).
Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – $339,9 за тысячу кубометров.
Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже немного превысила $420, что почти на 9% больше, чем было годом ранее.
Последние новости
12:14
Биржевые цены на газ в Европе превысили $340 за тысячу кубометровЭнергетика
12:12
Посол Беларуси обсудил с Самиром Шарифовым двусторонние отношения Баку и МинскаВнешняя политика
12:09
В Казахстане скончался солдат-срочникВ регионе
12:04
Зеленский находится с визитом на КипреВ регионе
12:04
Фото
В Агдаме запущена автономная радиомониторинговая станцияИКТ
11:54
В Сумгайыте дерево оставило без газа 650 семейПроисшествия
11:49
В Комплексе бакинской телебашни проведут проектные работыИнфраструктура
11:39
В индонезийском Северном Сулавеси погибли 16 человек из-за наводнений, объявлено ЧПДругие страны
11:30