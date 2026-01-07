Биржевые цены на газ в Европе превысили $340 за тысячу кубометров

Биржевые цены на газ в Европе повысились на 1,3%, составив $340 за тысячу кубометров.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Февральские фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки в $343,7 (+1,1%). Далее стоимость повысилась до $344,2 (+1,3%).

Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – $339,9 за тысячу кубометров.

Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже немного превысила $420, что почти на 9% больше, чем было годом ранее.