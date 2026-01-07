Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Биржевые цены на газ в Европе превысили $340 за тысячу кубометров

    Энергетика
    • 07 января, 2026
    • 12:14
    Биржевые цены на газ в Европе превысили $340 за тысячу кубометров

    Биржевые цены на газ в Европе повысились на 1,3%, составив $340 за тысячу кубометров.

    Как передает Report, об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

    Февральские фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки в $343,7 (+1,1%). Далее стоимость повысилась до $344,2 (+1,3%).

    Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – $339,9 за тысячу кубометров.

    Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже немного превысила $420, что почти на 9% больше, чем было годом ранее.

    фьючерсы Европа стоимость газа

    Последние новости

    12:14

    Биржевые цены на газ в Европе превысили $340 за тысячу кубометров

    Энергетика
    12:12

    Посол Беларуси обсудил с Самиром Шарифовым двусторонние отношения Баку и Минска

    Внешняя политика
    12:09

    В Казахстане скончался солдат-срочник

    В регионе
    12:04

    Зеленский находится с визитом на Кипре

    В регионе
    12:04
    Фото

    В Агдаме запущена автономная радиомониторинговая станция

    ИКТ
    11:54

    В Сумгайыте дерево оставило без газа 650 семей

    Происшествия
    11:49

    В Комплексе бакинской телебашни проведут проектные работы

    Инфраструктура
    11:39

    В индонезийском Северном Сулавеси погибли 16 человек из-за наводнений, объявлено ЧП

    Другие страны
    11:30

    В Тебриз, Ардебиль и Зенджан введены дополнительные силы безопасности

    В регионе
    Лента новостей