В Агдаме запущена автономная радиомониторинговая станция

В городе Агдаме начала работу новая автономная радиомониторинговая станция.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственное управление радиочастот.

Станция работает на солнечной энергии и использует современные SDR-технологии (Software-defined radio, Программно-определяемая радиосистема) и специализированное программное обеспечение. Это позволяет круглосуточно в режиме реального времени дистанционно контролировать радиочастотный спектр, а также местное и внешнее радиовещание в Агдаме и на прилегающих территориях.

В управлении отметили, что данная станция стала пятой, установленной за минувший год. Всего на территории страны введены в эксплуатацию 16 радиомониторинговых станций.