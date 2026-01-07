Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    В Агдаме запущена автономная радиомониторинговая станция

    ИКТ
    • 07 января, 2026
    • 12:04
    В Агдаме запущена автономная радиомониторинговая станция

    В городе Агдаме начала работу новая автономная радиомониторинговая станция.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственное управление радиочастот.

    Станция работает на солнечной энергии и использует современные SDR-технологии (Software-defined radio, Программно-определяемая радиосистема) и специализированное программное обеспечение. Это позволяет круглосуточно в режиме реального времени дистанционно контролировать радиочастотный спектр, а также местное и внешнее радиовещание в Агдаме и на прилегающих территориях.

    В управлении отметили, что данная станция стала пятой, установленной за минувший год. Всего на территории страны введены в эксплуатацию 16 радиомониторинговых станций.

    радиомониторинговая станция Агдам Госуправление радиочастот
    Ağdamda avtonom radiomonitorinq stansiyası istismara verilib
    Azerbaijan launches autonomous radiomonitoring station in Aghdam

    Лента новостей