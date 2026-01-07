Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    • 07 января, 2026
    • 11:39
    В индонезийском Северном Сулавеси погибли 16 человек из-за наводнений, объявлено ЧП

    В результате сильных наводнений в индонезийском Северном Сулавеси погибли по меньшей мере 16 человек, 18 получили ранения.

    Как передает Report, об этом сообщают индонезийские СМИ.

    Местная администрация объявила чрезвычайное положение, которое продлится до 18 января.

    Представитель Национального агентства по смягчению последствий стихийных бедствий (BNPB) Абдул Мухари заявил о том, что наводнения были вызваны интенсивными ночными осадками, которые привели к разливу рек на острове Сиау в Северном Сулавеси.

    "Наводнение затронуло деревни в четырех округах, включая Восточный Сиау, Западный Сиау, Центральный Сиау и Юго-Западный Сиау", - сообщил он.

    По его словам, в результате наводнения под водой оказались семь домов, серьезно повреждены 29. Всего пострадали 112 людям. Было перекрыто несколько дорог, а также пострадали некоторые офисные здания и инфраструктура. Власти продолжают оценивать полный масштаб материального ущерба.

    16 dead in floods in North Sulawesi, Indonesia; state of emergency declared

