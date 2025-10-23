Путешественники из восьми стран прибыли в Физули
Карабах
- 23 октября, 2025
- 12:46
Группа международных путешественников из восьми стран прибыла в город Физули.
Как передает Report, гости смогли ознакомиться с процессом разминирования в регионе, которую ведет Агентство по разминированию (ANAMA).
Путешественникам рассказали о минной угрозе и многочисленных жертвах среди мирного населения.
Напомним, группа международных путешественников из клуба Extreme Travelers International Congress (ETIC) накануне начала двухдневную автомобильную поездку по маршруту Агдам - Ханкенди - Лачын - Шуша - Физули.
