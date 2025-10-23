Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Центробанк форум "Шелковый путь"
    Путешественники из восьми стран прибыли в Физули

    Карабах
    • 23 октября, 2025
    • 12:46
    Путешественники из восьми стран прибыли в Физули

    Группа международных путешественников из восьми стран прибыла в город Физули.

    Как передает Report, гости смогли ознакомиться с процессом разминирования в регионе, которую ведет Агентство по разминированию (ANAMA).

    Путешественникам рассказали о минной угрозе и многочисленных жертвах среди мирного населения.

    Напомним, группа международных путешественников из клуба Extreme Travelers International Congress (ETIC) накануне начала двухдневную автомобильную поездку по маршруту Агдам - Ханкенди - Лачын - Шуша - Физули.

    ANAMA Международные путешественники Физулинский район Карабах
