Путешественники из восьми стран прибыли в Физули

Группа международных путешественников из восьми стран прибыла в город Физули.

Как передает Report, гости смогли ознакомиться с процессом разминирования в регионе, которую ведет Агентство по разминированию (ANAMA).

Путешественникам рассказали о минной угрозе и многочисленных жертвах среди мирного населения.

Напомним, группа международных путешественников из клуба Extreme Travelers International Congress (ETIC) накануне начала двухдневную автомобильную поездку по маршруту Агдам - Ханкенди - Лачын - Шуша - Физули.