    Qarabağ
    • 23 oktyabr, 2025
    • 12:54
    Səkkiz ölkədən olan səyyahlar Füzuliyə gəlib

    Səkkiz ölkədən olan səyyahlar Füzuli şəhərinə gəlib.

    "Report" xəbər verir ki, qonaqlar bölgədə Minatəmizləmə Agentliyi (ANAMA) tərəfindən həyata keçirilən minatəmizləmə prosesi ilə tanış olublar.

    Səyyahlara mina təhlükəsi və mülki əhali arasında çoxsaylı qurbanlar barədə məlumat verilib.

    Xatırladaq ki, ötən gün "Extreme Travelers International Congress" (ETIC) klubunun səkkiz ölkədən - ABŞ, Böyük Britaniya, Almaniya, Belçika, Avstriya, İsveç, İrlandiya və Portuqaliyadan olan səyyahları avtomobil yolu ilə Ağdam-Xankəndi-Laçın-Şuşa-Füzuli xətti üzrə iki günlük səyahətə başlayıblar.

