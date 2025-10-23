Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Центробанк форум "Шелковый путь"
    Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Центробанк форум "Шелковый путь"

    Луик Педрас: Азербайджан проделал впечатляющую работу в восстановлении Карабаха

    Карабах
    • 23 октября, 2025
    • 11:01
    Луик Педрас: Азербайджан проделал впечатляющую работу в восстановлении Карабаха

    Азербайджан проделал впечатляющую работу в деле восстановления Карабаха, в том числе города Шуша.

    Как передает Report, об этом заявил путешественник из Португалии Луик Педрас.

    "Азербайджан проделывает фантастическую работу, я очень впечатлен", - отметил он.

    Гость добавил, что его больше всего впечатлило то, как в регион возвращается жизнь. "Нет развития без мира. Мы видим мир, и мы видим развитие", - заключил он.

    Карабах Шуша восстановление Международные путешественники
    Beynəlxalq səyyah: Qarabağda məni ən çox təsirləndirən həyatın bərpa olunmasıdır
    Portuguese traveler: Revival of life in Azerbaijan's Karabakh is impressive

    Последние новости

    11:39

    Доля доллара в инвестиционном портфеле ГНФАР увеличилась

    Финансы
    11:35

    СК Армении: 13 человек арестованы по делу о массовых беспорядках в Гюмри

    В регионе
    11:35

    ГНФАР увеличил долю инвестиций в инструменты с рейтингом "AA" и "A"

    Финансы
    11:32

    Задержаны граждане Марокко и Пакистана, пытавшиеся нарушить госграницу Азербайджана

    Происшествия
    11:27

    В парламенте Армении построят новый лифт для депутатов стоимостью $67 тыс.

    В регионе
    11:19

    На соцвыплаты в 2025 году направлено более 1,4 млрд манатов

    Социальная защита
    11:18

    Зеленский: Украина готова к переговорам с РФ, но территориальные уступки исключены

    Другие страны
    11:18

    ЕС утвердил 19-й пакет санкций в отношении России - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    11:17

    В Армении предотвратили побег заключенного, прострелив ногу

    В регионе
    Лента новостей