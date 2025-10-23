Луик Педрас: Азербайджан проделал впечатляющую работу в восстановлении Карабаха

Азербайджан проделал впечатляющую работу в деле восстановления Карабаха, в том числе города Шуша.

Как передает Report, об этом заявил путешественник из Португалии Луик Педрас.

"Азербайджан проделывает фантастическую работу, я очень впечатлен", - отметил он.

Гость добавил, что его больше всего впечатлило то, как в регион возвращается жизнь. "Нет развития без мира. Мы видим мир, и мы видим развитие", - заключил он.