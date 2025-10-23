İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Mərkəzi Bank İpək Yolu Forumu
    Beynəlxalq səyyah: Qarabağda məni ən çox təsirləndirən həyatın bərpa olunmasıdır

    Qarabağ
    • 23 oktyabr, 2025
    • 11:08
    Azərbaycan Qarabağın, o cümlədən Şuşa şəhərinin bərpasında heyrətamiz iş görüb.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə portuqaliyalı səyyah Luik Pedras bildirib.

    "Azərbaycan fantastik iş görür, mən heyran qaldım", - o qeyd edib.

    Qonaq əlavə edib ki, onu ən çox təsirləndirən regionda həyatın bərpa olunmasıdır: "Sülh olmadan inkişaf olmaz. Biz sülh və inkişaf görürür".

