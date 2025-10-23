Beynəlxalq səyyah: Qarabağda məni ən çox təsirləndirən həyatın bərpa olunmasıdır
Qarabağ
- 23 oktyabr, 2025
- 11:08
Azərbaycan Qarabağın, o cümlədən Şuşa şəhərinin bərpasında heyrətamiz iş görüb.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə portuqaliyalı səyyah Luik Pedras bildirib.
"Azərbaycan fantastik iş görür, mən heyran qaldım", - o qeyd edib.
Qonaq əlavə edib ki, onu ən çox təsirləndirən regionda həyatın bərpa olunmasıdır: "Sülh olmadan inkişaf olmaz. Biz sülh və inkişaf görürür".
