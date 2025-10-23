Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Центробанк форум "Шелковый путь"
    Путешественник из Германии: Произошедшие в Карабахе перемены поражают

    Карабах
    • 23 октября, 2025
    • 10:56
    Путешественник из Германии: Произошедшие в Карабахе перемены поражают

    Произошедшие в Карабахе перемены поражают.

    Об этом в интервью Report заявил путешественник из Германии Бьорн Браунштейн.

    Браунштейн отметил, что с каждой новой поездкой он замечает все больше положительных изменений.

    "Больше всего меня впечатляют стремительные перемены во всем, в инфраструктуре в особенности. Она была раньше практически нулевой. И хотя работы продолжаются, скорость строительства и целеустремленность местных жителей поражают", - сказал он.

    Путешественник подчеркнул, что он планирует и в будущем посетить Азербайджан.

    "Мне здесь нравится, почему бы не приехать сюда еще раз?" - заключил он.

    Бьорн Браунштейн путешественник из Германии
    Almaniyalı səyyah: Qarabağda baş verən dəyişikliklər heyrət doğurur
    German traveler impressed by rapid transformations in Karabakh

