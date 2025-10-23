Путешественник из Германии: Произошедшие в Карабахе перемены поражают
Карабах
- 23 октября, 2025
- 10:56
Произошедшие в Карабахе перемены поражают.
Об этом в интервью Report заявил путешественник из Германии Бьорн Браунштейн.
Браунштейн отметил, что с каждой новой поездкой он замечает все больше положительных изменений.
"Больше всего меня впечатляют стремительные перемены во всем, в инфраструктуре в особенности. Она была раньше практически нулевой. И хотя работы продолжаются, скорость строительства и целеустремленность местных жителей поражают", - сказал он.
Путешественник подчеркнул, что он планирует и в будущем посетить Азербайджан.
"Мне здесь нравится, почему бы не приехать сюда еще раз?" - заключил он.
Последние новости
11:39
Доля доллара в инвестиционном портфеле ГНФАР увеличиласьФинансы
11:35
СК Армении: 13 человек арестованы по делу о массовых беспорядках в ГюмриВ регионе
11:35
ГНФАР увеличил долю инвестиций в инструменты с рейтингом "AA" и "A"Финансы
11:32
Задержаны граждане Марокко и Пакистана, пытавшиеся нарушить госграницу АзербайджанаПроисшествия
11:27
В парламенте Армении построят новый лифт для депутатов стоимостью $67 тыс.В регионе
11:19
На соцвыплаты в 2025 году направлено более 1,4 млрд манатовСоциальная защита
11:18
Зеленский: Украина готова к переговорам с РФ, но территориальные уступки исключеныДругие страны
11:18
ЕС утвердил 19-й пакет санкций в отношении России - ОБНОВЛЕНОДругие страны
11:17