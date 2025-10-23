Путешественник из Германии: Произошедшие в Карабахе перемены поражают

Произошедшие в Карабахе перемены поражают.

Об этом в интервью Report заявил путешественник из Германии Бьорн Браунштейн.

Браунштейн отметил, что с каждой новой поездкой он замечает все больше положительных изменений.

"Больше всего меня впечатляют стремительные перемены во всем, в инфраструктуре в особенности. Она была раньше практически нулевой. И хотя работы продолжаются, скорость строительства и целеустремленность местных жителей поражают", - сказал он.

Путешественник подчеркнул, что он планирует и в будущем посетить Азербайджан.

"Мне здесь нравится, почему бы не приехать сюда еще раз?" - заключил он.