    Almaniyalı səyyah: Qarabağda baş verən dəyişikliklər heyrət doğurur

    Qarabağ
    • 23 oktyabr, 2025
    • 11:01
    Almaniyalı səyyah: Qarabağda baş verən dəyişikliklər heyrət doğurur

    Qarabağda baş verən dəyişikliklər heyrət doğurur.

    Bu barədə "Report"a müsahibəsində almaniyalı səyyah Born Braunşteyn bildirib.

    B.Braunşteyn qeyd edib ki, hər yeni səfərlə o, daha çox müsbət dəyişikliklər görür.

    "Məni ən çox təsirləndirən, xüsusilə infrastrukturdakı sürətli dəyişikliklərdir. Əvvəllər demək olar ki, sıfır səviyyəsində idi. İşlər hələ də davam etsə də, tikinti sürəti və yerli sakinlərin məqsədyönlülüyü heyrət doğurur", - o bildirib.

    Səyyah vurğulayıb ki, gələcəkdə də Azərbaycana səfər etməyi planlaşdırır: "Bura mənim xoşuma gəlir, niyə bir daha gəlməyim?".

    Qarabağ səyyah Almaniya Azərbaycan
    Путешественник из Германии: Произошедшие в Карабахе перемены поражают
    German traveler impressed by rapid transformations in Karabakh

