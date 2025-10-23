Almaniyalı səyyah: Qarabağda baş verən dəyişikliklər heyrət doğurur
Qarabağ
- 23 oktyabr, 2025
- 11:01
Qarabağda baş verən dəyişikliklər heyrət doğurur.
Bu barədə "Report"a müsahibəsində almaniyalı səyyah Born Braunşteyn bildirib.
B.Braunşteyn qeyd edib ki, hər yeni səfərlə o, daha çox müsbət dəyişikliklər görür.
"Məni ən çox təsirləndirən, xüsusilə infrastrukturdakı sürətli dəyişikliklərdir. Əvvəllər demək olar ki, sıfır səviyyəsində idi. İşlər hələ də davam etsə də, tikinti sürəti və yerli sakinlərin məqsədyönlülüyü heyrət doğurur", - o bildirib.
Səyyah vurğulayıb ki, gələcəkdə də Azərbaycana səfər etməyi planlaşdırır: "Bura mənim xoşuma gəlir, niyə bir daha gəlməyim?".
Son xəbərlər
11:40
ARDNF "Şahdəniz"in işlənməsindən gəlirlərini 12 %-dən çox artırıbEnergetika
11:38
Nazirlik: Hazırda Azərbaycanda dabaq xəstəliyinə yoluxma faktı aşkarlanmayıbDigər
11:38
Azərbaycan Gürcüstan və Ukraynaya yemiş satışını bərpa edibBiznes
11:38
V Tbilisi İpək Yolu Forumu çərçivəsində ilk dəfə Maliyyə Sammiti keçirilibRegion
11:37
Yunus Abdulov: "Azərbaycan bankları İslam bankçılığı üçün hazırdır"Maliyyə
11:34
İtaliya klubunun baş məşqçisi xəstəxanaya yerləşdirilibFutbol
11:31
Naxçıvanda su xəttində qəza olub, şəhərə içməli suyun verilişində fasilə yaranacaqİnfrastruktur
11:31
Aİ Rusiyaya qarşı 19-cu sanksiya paketini təsdiqləyib - YENİLƏNİBDigər ölkələr
11:30