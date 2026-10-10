Путешественник из Филиппин: Развитие инфраструктуры привлечет в Карабах больше иностранных туристов

Масштабное развитие инфраструктуры в Карабахе и Восточном Зангезуре будет способствовать увеличению потока иностранных туристов в регион.

Как сообщает корреспондент Report из Карабаха, об этом заявил путешественник из Филиппин Нолан Тянко (Nolan Tiyanco), представляющий международный клуб "Most Traveled People" (MTP) и объединение Pangea.

Тянко отметил, что с интересом наблюдает за реализацией инфраструктурных проектов в Азербайджане и считает, что восстановление региона откроет новые возможности для развития туризма.

"Мне нравится наблюдать за прогрессом. Я вижу, как правительство Азербайджана активно развивает инфраструктуру, и уверен, что в будущем это привлечет сюда еще больше туристов", - отметил он.

Тянко также подчеркнул богатое историческое и культурное наследие Карабаха, особо выделив древние христианские памятники, с которыми группа ознакомилась накануне.

По его словам, Кавказ представляет особый интерес для путешественников благодаря своей многовековой истории, культурному многообразию и памятникам различных исторических эпох.

Он добавил, что намерен вновь посетить Азербайджан после завершения реализуемых инфраструктурных проектов, чтобы лично оценить произошедшие изменения.

Отметим, что сегодня проходит третий день визита международной группы путешественников в Карабах и Восточный Зангезур во главе с основателем клуба "Most Traveled People" (MTP) Чарльзом Вили.

В состав делегации вошли около 40 человек из 13 стран, включая США, Канаду, Францию, Германию, Швейцарию, Великобританию и другие государства.

Это уже 17-я групповая поездка ведущих международных клубов путешественников в Карабах и Восточный Зангезур за период с 2021 года.

Подобные визиты позволяют иностранным путешественникам непосредственно ознакомиться с масштабными строительными и восстановительными работами, проводимыми на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.