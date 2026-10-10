İlham Əliyev Prezident İlham Əliyevin Türkmənistana səfəri Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı
    İlham Əliyev Prezident İlham Əliyevin Türkmənistana səfəri Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı

    Filippinli səyyah: İnfrastrukturun inkişafı Qarabağa daha çox xarici turist cəlb edəcək

    Qarabağ
    • 10 oktyabr, 2026
    • 11:06
    Filippinli səyyah: İnfrastrukturun inkişafı Qarabağa daha çox xarici turist cəlb edəcək

    Qarabağda və Şərqi Zəngəzurda infrastrukturun genişmiqyaslı inkişafı regiona xarici turist axınının artmasına töhfə verəcək.

    "Report"un Qarabağa ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, bu barədə "Most Traveled People" (MTP) beynəlxalq səyyahlar klubunu və "Pangea" birliyini təmsil edən filippinli səyyah Nolan Tyanko (Nolan Tiyanco) bildirib.

    Tyanko qeyd edib ki, Azərbaycanda infrastruktur layihələrinin həyata keçirilməsini maraqla izləyir və hesab edir ki, regionun bərpası turizmin inkişafı üçün yeni imkanlar açacaq.

    "İrəliləyiş görmək mənim xoşuma gəlir. Azərbaycan hökumətinin infrastrukturu necə fəal şəkildə inkişaf etdirdiyini görürəm və əminəm ki, gələcəkdə buraya daha çox turist gələcək", - o qeyd edib.

    Tyanko həmçinin Qarabağın zəngin tarixi və mədəni irsini vurğulayaraq, qrupun ötən gün tanış olduğu qədim xristian abidələrini xüsusi qeyd edib.

    Onun sözlərinə görə, Qafqaz özünün çoxəsrlik tarixi, mədəni müxtəlifliyi və tarixi dövrlərə aid abidələri sayəsində səyyahlar üçün xüsusi maraq kəsb edir.

    Səyyah əlavə edib ki, baş vermiş dəyişiklikləri şəxsən qiymətləndirmək üçün infrastruktur layihələri başa çatdıqdan sonra Azərbaycana yenidən səfər etmək niyyətindədir.

    Qeyd edək ki, bu gün "Most Traveled People" (MTP) klubunun təsisçisi Çarlz Vilinin rəhbərliyi ilə beynəlxalq səyyahlar qrupunun Qarabağ və Şərqi Zəngəzura səfərinin üçüncü günüdür.

    Nümayəndə heyətinin tərkibində ABŞ, Kanada, Fransa, Almaniya, İsveçrə, Böyük Britaniya və digər dövlətlər daxil olmaqla 13 ölkədən 40-a yaxın şəxs var.

    Bu, 2021-ci ildən bəri aparıcı beynəlxalq səyyahlar klublarının Qarabağ və Şərqi Zəngəzura artıq 17-ci qrup səfəridir.

    Bu cür səfərlər xarici səyyahlara Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş ərazilərində aparılan genişmiqyaslı tikinti və bərpa işləri ilə bilavasitə tanış olmağa imkan verir.

    Qarabağ Fillipin İşğaldan azad edilmiş ərazilər Beynəlxalq Səyyahlar
    Путешественник из Филиппин: Развитие инфраструктуры привлечет в Карабах больше иностранных туристов
    MiniBoss
    44 - Tezliklə

    Son xəbərlər

    11:36

    İtkin düşmüş şəxslərlə bağlı beynəlxalq konfransın iştirakçıları Laçında olublar

    Xarici siyasət
    11:35
    Foto

    Bakıda Azərbaycan Pençak Silat İcmasının açılışı olub

    Xarici siyasət
    11:33

    Azərbaycanın 5 boksçusu Avropa çempionatının finalına yüksəlib

    Fərdi
    11:33
    Video

    44 günlük müharibənin iştirakçısı: Döyüşdə qazandığımız dostluğu heç vaxt unuda bilmərik - MÜSAHİBƏ

    Daxili siyasət
    11:32

    Səfir: İndoneziya AQEM çərçivəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsində maraqlıdır

    Xarici siyasət
    11:26
    Foto
    Video

    FHN Masazırda 5 avtomobilin yanması ilə bağlı məlumat yayıb - YENİLƏNİB

    Hadisə
    11:23

    "Real"ın müdafiəçisi Ferlan Mendi 5 aydan sonra məşqlərə başlayıb

    Futbol
    11:14

    "Level Leasing"in keçmiş səhmdarı valyuta mübadiləsi biznesinə qoşulub

    Maliyyə
    11:06

    Filippinli səyyah: İnfrastrukturun inkişafı Qarabağa daha çox xarici turist cəlb edəcək

    Qarabağ
    Bütün Xəbər Lenti