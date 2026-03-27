Путешественница из Германии: Карабах впечатляет темпами строительства и сохранением традиций

Масштабные инфраструктурные проекты, строительство новых дорог и тоннелей, а также сохранение культурных традиций в Карабахе вызывают большой интерес у международных путешественников.

Об этом Report заявила путешественница из Германии Джин Ясперсен Нагели.

"Это мой первый визит в Карабах, но в Азербайджане я уже бывала в 2006 году. За эти 20 лет страна сильно изменилась", - отметила она.

Путешественница подчеркнула, что для нее одним из самых ярких моментов стало знакомство с культурой карабахского региона. "Посещение музея ковров и музея керамики стало для меня настоящим открытием. Было крайне интересно увидеть национальные костюмы и познакомиться с культурными особенностями края", - добавила Джин Ясперсен Нагели.

Она также выразила желание вернуться в будущем: "Азербайджан - это страна, где постоянно что-то строится. Я бы хотела приехать сюда снова через некоторое время, чтобы увидеть, что еще здесь будет создано в ближайшие годы".