    Путешественница из Германии: Карабах впечатляет темпами строительства и сохранением традиций

    Путешественница из Германии: Карабах впечатляет темпами строительства и сохранением традиций

    Масштабные инфраструктурные проекты, строительство новых дорог и тоннелей, а также сохранение культурных традиций в Карабахе вызывают большой интерес у международных путешественников.

    Об этом Report заявила путешественница из Германии Джин Ясперсен Нагели.

    "Это мой первый визит в Карабах, но в Азербайджане я уже бывала в 2006 году. За эти 20 лет страна сильно изменилась", - отметила она.

    Путешественница подчеркнула, что для нее одним из самых ярких моментов стало знакомство с культурой карабахского региона. "Посещение музея ковров и музея керамики стало для меня настоящим открытием. Было крайне интересно увидеть национальные костюмы и познакомиться с культурными особенностями края", - добавила Джин Ясперсен Нагели.

    Она также выразила желание вернуться в будущем: "Азербайджан - это страна, где постоянно что-то строится. Я бы хотела приехать сюда снова через некоторое время, чтобы увидеть, что еще здесь будет создано в ближайшие годы".

    Джин Ясперсен Нагели Визит путешественников в Карабах Восстановительные работы в Карабахе
    Almaniyadan olan səyyah: Qarabağ tikinti işlərinin templəri və ənənələrin qorunması ilə heyran edir
    15:39

    В Тель-Авиве прозвучала воздушная тревога

    Другие страны
    15:36

    Оборот общепита в Азербайджане вырос почти на 4%

    Финансы
    15:30

    Баба Эль-Бекай: Восстановление религиозных памятников в Карабахе вызывает глубокое уважение

    Карабах
    15:28

    В Непале вертолет с пятью пассажирами на борту исчез с радаров

    Другие страны
    15:20

    Путешественница из Германии: Карабах впечатляет темпами строительства и сохранением традиций

    Карабах
    15:18

    В Лянкяране произошло землетрясение

    Происшествия
    15:07

    Кац: Израиль усилит удары по Ирану в ответ на непрекращающиеся атаки

    Другие страны
    14:42

    Потребительский рынок в Азербайджане вырос почти на 5%

    Бизнес
    14:17

    Роман Попов: Гумпомощь в Иран доставлена благодаря слаженной работе азербайджанских служб

    Внутренняя политика
    Лента новостей