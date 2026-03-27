    Almaniyadan olan səyyah: Qarabağ tikinti işlərinin templəri və ənənələrin qorunması ilə heyran edir

    Qarabağ
    • 27 mart, 2026
    • 15:27
    Qarabağda genişmiqyaslı infrastruktur layihələri, yeni yolların və tunellərin tikintisi, həmçinin mədəni ənənələrin qorunması beynəlxalq səyyahların böyük marağına səbəb olur.

    Bu barədə "Report"a Almaniyadan olan səyyah Cin Yaspersen Naqeli bildirib.

    "Bu, Qarabağa ilk səfərimdir, lakin 2006-cı ildə Azərbaycanda olmuşam. Bu 20 il ərzində ölkə çox dəyişib", - o qeyd edib.

    Səyyah vurğulayıb ki, onun üçün ən parlaq anlardan biri Qarabağ bölgəsinin mədəniyyəti ilə tanışlıq olub. "Xalça muzeyini və keramika muzeyini ziyarət mənim üçün əsl kəşf oldu. Milli geyimləri görmək və diyarın mədəni xüsusiyyətləri ilə tanış olmaq son dərəcə maraqlı idi", - Cin Yaspersen Naqeli əlavə edib.

    O, həmçinin gələcəkdə ölkəyə qayıtmaq istəyini ifadə edib: "Azərbaycan daim quruculuq işlərinin aparıldığı bir ölkədir. Mən bir müddət sonra yenidən buraya gəlmək və daha nələrin yaradıldığının şahidi olmaq istərdim".

    NomadMania beynəlxalq səyyahlar klubu
    Путешественница из Германии: Карабах впечатляет темпами строительства и сохранением традиций

    16:02

    Azərbaycan Türkiyədən taxıl və paxlalı idxalına çəkdiyi xərci 20 %-ə yaxın artırıb

    ASK
    16:00

    Putin Dərbənddə Azərbaycan Musiqili Dram Teatrının açılışını edib

    Xarici siyasət
    15:58

    "Atletiko" Xulian Alvaresi saxlamaq üçün maaşını artırmağa hazırdır

    Futbol
    15:48

    Təl-Əvivdə hava həyəcanı siqnalı işə salınıb, səmada partlayış səsləri eşidilib

    Digər ölkələr
    15:43

    Baba Əl-Bekay: Qarabağda dini abidələrin bərpası dərin hörmət doğurur

    Qarabağ
    15:40

    Minlərlə günahsız azərbaycanlı ermənilərin planlı soyqırımı siyasətinin qurbanı olub - RƏY

    Daxili siyasət
    15:34

    Enerji Məsələlərini Tənzimləmə Agentliyi auditor seçib

    Energetika
    15:27

    Qarabağ
    15:18

    Kats: İsrail İrana zərbələri gücləndirəcək

    Digər ölkələr
