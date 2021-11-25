Прошел год со дня освобождения Кяльбаджара

Сегодня исполняется годовщина освобождения Кельбаджарского района от армянской оккупации. Как сообщает Report, Кяльбаджар должен был быть возвращен Азербайджану 15 ноября в соответствии с заявлением, подписанным Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым,

Сегодня исполняется год со дня освобождения Кельбаджарского района от армянской оккупации.

Как напоминает Report, Кяльбаджар должен был быть возвращен Азербайджану еще 15 ноября в соответствии с заявлением, подписанным президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Однако армянская сторона запросила дополнительные 10 дней для вывода из района своих подразделений и отъезда переселенцев.

Проявив гуманизм и приняв во внимание просьбу президента России, Азербайджан согласился отсрочить возвращение Кяльбаджара до 25 ноября.

Кядьбаджарский район был оккупирован армянскими вооруженными формированиями 2 апреля 1993 года. В результате оккупации 53 340 азербайджанцев стали вынужденными переселенцами, 55 военнослужащих, 511 мирных жителей были убиты, 321 человек взят в плен и пропали без вести, тысячи жителей получили ранения.

После оккупации Кяльбаджара Совет Безопасности ООН принял резолюцию № 822, содержащую требование немедленного и безоговорочного вывода всех оккупационных сил из Кяльбаджара и других оккупированных районов Азербайджана. Но, как и другие резолюции, этот документ так и остался на бумаге.

Азербайджанская Армия выполнила резолюции Совбеза ООН, остававшиеся на бумаге почти 30 лет, всего за 44 дня. Вывод армянских оккупационных войск из Кяльбаджара стал возможен благодаря политической воле президента Азербайджана, главнокомандующего Ильхама Алиева, успешно руководившего действиями армии в Отечественной войне.

27 сентября 2020 года Азербайджанская Армия, предотвратив провокацию вооруженных сил Армении, перешла в контрнаступление, освободив от врага несколько районов, сотни сел и поселков, стратегические высоты.

44-дневная Отечественная война увенчалась победой доблестной Азербайджанской Армии.

Военно-политическое руководство Армении, осознав свое поражение на поле боя, вынужденно подписало акт о капитуляции. Таким образом, Кяльбаджарский район, 27 лет находившийся под оккупацией, был освобожден от захватчиков.

Ныне над Кяльбаджарским районом, как и над другими освобожденными землями, гордо реет трехцветный флаг Азербайджана. За проявленную в боях отвагу и доблесть военнослужащие, участвовавшие в боях за освобождения Кяльбаджара, распоряжением президента Ильхама Алиева были удостоены наград.

16 августа нынешнего года президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили Кяльбаджар. Глава государства поднял здесь флаг Азербайджана. Президент и первая леди приняли участие в церемонии закладки фундаментов тоннелей по трассах Тоганалы-Кяльбаджар и Кяльбаджар-Лачин.

Глава государства и первая леди также посетили санаторий "Истису". Затем президент Ильхам Алиев ознакомился с работами, проводимыми на Кяльбаджарской гидроэлектростанции, открыл подстанцию “Кяльбаджар”.

Президент Азербайджана также посетил воинскую часть, ознакомился со строительством дороги из Кяльбаджара в село Минкенд Лачинского района.

В настоящее время в Кяльбаджаре ведутся восстановительные работы, строится новая инфраструктура, район возрождается. Более 71 000 уроженцев Кяльбаджара с нетерпением ожидают возможности вернуться в родные места.

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