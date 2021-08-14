О нас
Report Georgia
Аудио новости

Президент: В рамках переговорного процесса Армения постоянно совершала против нас различные провокации

Президент: В рамках переговорного процесса Армения постоянно совершала против нас различные провокации В рамках переговорного процесса Армения постоянно совершала против нас различные провокации. Мы видели это в различные периоды переговорного процесса. Как только в процессе переговоров намечался небольшой прогресс, моментально совершались военные провокац
Карабах
14 августа 2021 г. 21:11
Президент: В рамках переговорного процесса Армения постоянно совершала против нас различные провокации

В рамках переговорного процесса Армения постоянно совершала против нас различные провокации. Мы видели это в различные периоды переговорного процесса. Как только в процессе переговоров намечался небольшой прогресс, моментально совершались военные провокации, нападения на нас, на гражданское население, и они срывали переговоры.

Как сообщает Report, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью телеканалу CNN Turk.

Отметив, что перед Второй Карабахской войной – в июле и августе Армения также совершила похожую военную агрессию, глава государства сказал: "В июле (Армения) подвергла артиллерийскому обстрелу наше гражданское население и военных. В результате мы понесли потери. А в августе в Азербайджан направила диверсионную группу и попыталась совершить здесь теракты. Эта диверсионная группа также была обезврежена. Как вам известно, после этого - в сентябре вновь подвергла обстрелу наш села и военные позиции. В результате этого в первый день войны у нас были потери, шехиды среди гражданского населения и военных. Естественно, этому уже должен был быть положен конец, и он был положен".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Ilham Aliyev: Armenia always committed various provocations against us during the negotiating process
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti: "Müzakirə prosesi çərçivəsində Ermənistan daim bizə qarşı fərqli təxribatlar törədirdi"

Самое важное

Президент Азербайджана дал интервью CNN Turk
Президент Азербайджана дал интервью CNN Turk
14 августа 2021 г. 21:03
МО: ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии в Товузе
МО: ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии в Товузе
14 августа 2021 г. 12:10
Двое военнослужащих азербайджанской армии погибли в ДТП
Двое военнослужащих азербайджанской армии погибли в ДТП
14 августа 2021 г. 11:26
В Азербайджане предлагают лишить дипломов врачей, выдавших поддельные паспорта COVID-19
В Азербайджане предлагают лишить дипломов врачей, выдавших поддельные паспорта COVID-19
13 августа 2021 г. 16:08
Танковые подразделения армии Азербайджана приступили к интенсивным занятиям по боеподготовке
ВидеоТанковые подразделения армии Азербайджана приступили к интенсивным занятиям по боеподготовке
13 августа 2021 г. 14:06
В бакинском метро проверяют лиц с подозрением на коронавирус
В бакинском метро проверяют лиц с подозрением на коронавирус
13 августа 2021 г. 13:57
В Баку мужчина со своей женой подвергли пыткам детей сводной сестры 
В Баку мужчина со своей женой подвергли пыткам детей сводной сестры 
13 августа 2021 г. 12:24
Турция успешно завершила испытания второй вакцины против коронавируса
Турция успешно завершила испытания второй вакцины против коронавируса
13 августа 2021 г. 12:07
ВC Армении подвергли обстрелу позиции Азербайджанской армии в направлении Лачына, Шуши и Ходжалы
ВC Армении подвергли обстрелу позиции Азербайджанской армии в направлении Лачына, Шуши и Ходжалы
13 августа 2021 г. 11:26
Силы спецназа Азербайджана, Турции и Грузии провели совместные учения в Анкаре
ФотоСилы спецназа Азербайджана, Турции и Грузии провели совместные учения в Анкаре
12 августа 2021 г. 17:33

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi